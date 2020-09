VIDEO - Lia Olguța Vasilescu: 15 ministere PNL cheltuie mai mult decat 26 de ministere PSD. Guvernul nu vrea sa aplice legea pensiilor

Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterile privind creșterea punctului de pensie, că problema nu este lipsa banilor, social-democrata oferind exemple de cheltuieli care putea fi reduse și banii folosiți pentru creșterea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie.

„La pensia minima sunt si persoane care au muncit 40 de ani. Toate ar fi trebuit rezolvate prin aplicarea noii formule de calcul. Ar fi trebuit sa se recalculeze aproape doua milioane de dosare pana in acest moment. Nu s-a recalculat nici macar unul. Aici nu e vorba de pandemie, ca n-aveti bani, ci ca nu vreti sa aplicati legea pensiilor sub nicio forma. Daca ati fi vrut sa o aplicati, nu ati fi luat 6,8 miliarde de lei din bugetul Ministerului Muncii sa-i transmiteti catre alte institutii necesare in an electoral. Nu faceti altceva decat sa furati un drept al pensionarilor din lege. Veti spune ca nu sunt bani, ca suntem iresponsabili. V-am dat solutii, de unde puteti sa luati banii, de 5 luni va spunem. Va reamintesc ca am guvernat cu 26 ministere si aveam 44 mld. lei la bunuri si cheltuieli, dvs aveti 15 ministere cu 51 mld. alocate. Din start sunt 7 mld. de lei in plus fata de anul trecut. Eu nu cred ca era atat de necesar anul acesta sa se schimbe masinile politiei, sa se cumpere mobilier si telefoane in ministere”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, în plen.