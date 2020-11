VIDEO LIVE UPDATE Austria: Focuri de arma in centrul Vienei, in apropierea unei sinagoge

UPDATE ORA 00.09 Austria: Doi morţi, dintre care un suspect, în atacul terorist din Viena Poliţia vieneză a confirmat că a ucis un suspect ca răspuns la atacul terorist produs luni seara în capitala Austriei, informează dpa. Foto: (c) Leonhard Foeger/REUTERS Au mai fost confirmate moartea unei persoane şi rănirea gravă a altor câteva, printre care un ofiţer de poliţie, conform unei postări pe Twitter a poliţiei din Viena. Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat pentru agenţia de presă austriacă APA că victima este un civil. Poliţia a mai informat pe Twitter că mai mulţi suspecţi înarmaţi cu puşti au început să tragă pe Seitenstettengasse în jurul orei locale 20.00 (19:00 GMT). Focuri de armă au fost trase în şase locuri diferite. UPDATE ORA 23.43 Austria: Mai multe victime într-un posibil atac terorist comis în centrul Vienei Echipaje ale serviciilor de urgenţă din Viena au raportat luni seara mai mulţi morţi şi răniţi pe fondul a ceea ce ministerul de interne austriac a calificat drept un "aparent atac terorist" în curs de desfăşurare în capitala Austriei, potrivit informaţiilor transmise de agenţia de presă APA, citate de dpa. Foto: (c) Lisi Niesner/REUTERS "Din punct de vedere numeric nu putem oferi o cifră exactă, suntem încă în procesul de a obţine o imagine de ansamblu", a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă. APA a raportat, de asemenea, moartea unui ofiţer de poliţie. Până acum cel puţin trei persoane au fost internate în spital. UPDATE ORA 22.55 Austria: Mai mulţi răniţi într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Viena Focuri de armă au fost trase luni în centrul Vienei şi sunt "mai mulţi" răniţi, a transmis pe Twitter departamentul de poliţie, în timp ce în presă au apărut informaţii despre un atac asupra unei sinagogi din capitala Austriei, informează dpa. "Împuşcături în cartierul din centrul oraşului - există persoane rănite - STAŢI DEPARTE de toate locurile publice sau de transportul public", informează postarea de pe Twitter a poliţiei. Agenţia de presă austriacă APA, care citează ministerul de interne, a informat că un atacator a fost ucis şi se crede că un altul a reuşit să fugă. Într-o înregistrare video apărută online, despre care se presupune că a fost făcută la locul incidentului, se pot vedea oameni care alergau şi se aud împuşcături, în timp ce o persoană care nu apară în filmare îl îndeamnă pe autor să se retragă de la fereastră. Foto: (c) Lisi Niesner/REUTERS UPDATE ORA 22.42 UPDATE Austria: Focuri de armă în centrul Vienei, în apropierea unei sinagoge Mai multe focuri de armă au fost trase luni seara în centrul Vienei, potrivit poliţiei, care a raportat "răniţi", transmit agenţiile internaţionale de presă. Mass-media locale au scris despre un atac lângă o sinagogă importantă din capitala Austriei. Foto: (c) Leonhard Foeger/REUTERS Unul dintre atacatori "ar fi murit, altul ar fi fugit" şi o persoană a fost arestată, a precizat Ministerul de Interne, citat de agenţia de presă austriacă APA. Potrivit aceleiaşi surse, un poliţist a fost rănit grav şi este posibil să existe şi decese în acest atac comis de mai multe persoane, relatează Reuters. Un martor ocular, intervievat la un canal de televiziune, a spus că a văzut "o persoană care fugea cu o armă automată, care trăgea cu sălbăticie". Poliţia a ajuns la faţa locului şi a ripostat, un alt martor la incident spunând că s-au auzit ''cel puţin 50 de împuşcături'', scrie AFP. Un purtător de cuvânt al poliţiei a spus că este în curs o amplă desfăşurare a poliţiei în centrul Vienei. Ziarul Kronen Zeitung a relatat că o sinagogă a fost atacată. Acesta şi alte mass-media au raportat împuşcături trase în zona unei pieţe din apropiere, Schwedenplatz. "În acest stadiu, nu este posibil să se spună dacă a fost vizată sinagoga", a reacţionat pe Twitter Oskar Deutsch, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Viena (IKG), precizând că edificiul era închis în acel moment.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Preda) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.