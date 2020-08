VIDEO LIVE UPDATE ISUBIF: Incendiu la stive de mase plastice, gunoi menajer si vegetatie uscata in Chitila

UPDATE ORA 8.27 ISUBIF: Incendiul din Chitila a fost localizat Incendiul din localitatea Chitila a fost localizat, a anunţat, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, care a precizat că nu există pericol de extindere a focului care a cuprins stive de mase plastice, gunoi menajer şi vegetaţie uscată pe Strada Poiana Trestiei. Se folosesc utilaje de tip buldoexcavator pentru îndepărtarea deşeurilor menajere, a precizat ISUBIF. Foto: (c) ISU Bucureşti-Ilfov Potrivit sursei citate, nu sunt victime. Focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi lângă fosta groapă de gunoi şi a cuprins şi un utilaj pentru sortarea deşeurilor. În apropiere, este un rezervor de motorină de cinci tone. A fost emis un mesaj RO-ALERT pentru informarea şi avertizarea populaţiei din zonă. ORA 7.08 Un incendiu s-a produs, vineri dimineaţa, la stive de mase plastice, gunoi menajer şi vegetaţie uscată pe strada Poiana Trestiei din localitatea Chitila, informează ISUBIF. Sursa video: (c) ISU Bucureşti-Ilfov Focul se manifestă pe o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi, lângă fosta groapă de gunoi. Flăcările au cuprins şi un utilaj pentru sortarea deşeurilor. Potrivit sursei citate, incendiul se manifestă în apropierea unui rezervor de motorină de cinci tone. A fost emis un mesaj RO-ALERT pentru informarea şi avertizarea populaţiei din zonă. Nu sunt victime, conform ISUBIF. AGERPRES/(AS - editor: Oana Popescu, editori online: Gabriela Badea, Irina Giurgiu) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei