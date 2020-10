VIDEO LIVE UPDATE Un puternic seism, resimtit in Turcia si Grecia, s-a produs vineri in Marea Egee

Un puternic seism s-a produs vineri în Marea Egee şi a fost resimţit atât în Turcia, cât şi în Grecia, au anunţat centrele seismologice locale şi internaţionale, informează Reuters. UPDATE ORA 16.46 Cel puţin patru morţi, 120 de răniţi şi pagube materiale după seismul din Marea Egee Imaginile transmise la televiziune arată şi numeroşi localnici care se alătură eforturilor depuse de echipele de intervenţie care au sosit lângă ruinele unei clădiri prăbuşite în Izmir. Imobilul avea şapte etaje şi includea 21 de apartamente. Echipele de intervenţie au cerut rezidenţilor din apropiere să păstreze tăcerea, după ce o persoană a fost văzută sub dărâmături. Semnalul de telefonie mobilă a fost temporar întrerupt în oraş, precizează postul TRT. Seismul de vineri a declanşat un mini-tsunami în Seferihisar, a declarat Huseyin Alan, directorul Camerei de Inginerie Geologică din Turcia, care i-a îndemnat pe rezidenţi să se îndepărteze de clădirile locale. Foto: (c) DEMIROREN NEWS AGENCY / EPA Cel puţin patru replici majore au fost înregistrate după seismul de vineri, a precizat acelaşi oficial turc. UPDATE ORA 15.34 Seism în Mareea Egee: Un mini-tsunami semnalat în Samos, alături de pagube materiale (televiziunea greacă) Un "mini-tsunami" s-a produs pe insula greacă Samos din Mareea Egee şi pagube materiale au fost semnalate la nivelul mai multor clădiri locale în urma unui seism cu magnitudinea 6,7 care a lovit această regiune, potrivit postului public de televiziune din Grecia, Ert, informează AFP. Seismul produs în largul insulei greceşti Samos şi în proximitatea oraşului turc Izmir, puternic lovit la rândul său de acest cutremur de pământ, a provocat prăbuşirea zidurilor mai multor case, dar şi inundaţii în portul din Samos, potrivit imaginilor difuzate de postul Ert. Potrivit Reuters, Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a precizat pe Twitter că şase clădiri s-au prăbuşit în două districte ale provinciei Izmir. El a mai spus că nu au fost raportate victime omeneşti în niciuna din celelalte şase provincii turce în care seismul a fost resimţit, dar că mai multe clădiri prezintă mici crăpături la nivelul faţadelor lor. UPDATE ORA 14.56 Un seism puternic, resimţit în Turcia şi Grecia, s-a produs în Marea Egee Un puternic seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri în Marea Egee şi a fost resimţit atât în Turcia, cât şi în Grecia, au anunţat centrele seismologice locale şi internaţionale, informează Reuters. Sursa: USGS / EPA Foto: (c) Tuncay Dersinlioglu / REUTERS Numeroase persoane au ieşit pe străzile oraşului costier Izmir din Turcia după acest cutremur de pământ, potrivit unor martori. Imagini publicate de radioteleviziunea publică turcă, TRT Haber, arată ruinele unei clădiri care s-a prăbuşit în centrul oraşului Izmir. Autoritatea turcă pentru administrarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a precizat că seismul a avut magnitudinea de 6,6, în timp ce Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (US Geological Survey- USGS) a anunţat că magnitudinea acestui cutremur a fost de 7. Foto: (c) DEMIROREN NEWS AGENCY / EPA Seismul s-a produs în jurul orei 11:50 GMT şi a fost resimţit de-a lungul litoralului turcesc de la Marea Egee şi în partea nord-vestică a Mării Marmara. Epicentrul cutremurului a fost plasat la 17 kilometri în largul coastelor provinciei Izmir, la o adâncime de 16 kilometri, au anunţat reprezentanţii AFAD. Specialiştii de la USGS au anunţat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri şi că epicentrul său s-a aflat la o distanţă de 33,5 kilometri de regiunile costiere ale Turciei. Rezidenţii din Samos, o insulă cu o populaţie de 45.000 de locuitori, au fost îndemnaţi să se îndepărteze de zonele de coastă, a precizat Eftyhmios Lekkas, directorul Organizaţiei elene pentru planificare antiseismică, pentru postul Skai TV din Grecia. "A fost un cutremur foarte mare, cu greu am putea avea altul mai mare", a declarat oficialul elen. Ali Yerlikaya, guvernatorul din Istanbul, unde cutremurul a fost de asemenea resimţit, a anunţat că deocamdată nu există relatări despre producerea unor pagube materiale în metropola turcă. Conform unor relatări iniţiale, seismul a fost resimţit şi în capitala Greciei, Atena. ORA 14.22 Cutremur cu magnitudinea 6,7 în Grecia Un puternic seism, cu magnitudinea 6,7, s-a produs vineri în Grecia şi a fost resimţit în capitala acestei ţări, Atena, informează Reuters, care citează Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). În urma cutremurului nu au fost consemnate victime şi pagube imediate. Seismul s-a produs la o adâncime de cinci kilometri în Arhipelagul Dodecanez, în jurul orei 11.50 GMT.