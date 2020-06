VIDEO Liviu Dragnea, in primul interviu, din pușcarie: NU m-au ingenunchiat. M-au condamnat total nevinovat

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea a declarat, în primul interviu din închisoare, că NU are probleme de sănătate, NU urmareste presa, punctând ca „NU a fost ingenunchiat” de cei care l-au bagat in inchisoare, „total nevinovat”.

„Mai o mașină de raparat. O sudură. O poartă. Sunt bine. Nu am probleme.NU am probleme de sănătate. M-am tăiat la mână. Nu urmăresc presa. Actuala putere, aceasta forță politică, a mers în toate campaniile pe un mesaj anti -cineva. Sunt convins că și acum o să mergă pe acest mesaj. Din moment ce l-a reușit o rețetă scumpă, nu au plătit ei din buzunar, de ce să nu mai incerce inca o data. Sa nu uitam unde sunt. Oricine zambeste aici - zambeste aman. NU m-au ingenunchiat. Nu m-au infrant,. Cu toate ca ei anul asta nu m-au lasat in pace. M-au condamant total nevinovat”, a spus Liviu Dragnea.

