VIDEO Lovitura de pe alta planeta a Biancai Andreescu: Simona Halep nu a mai știut cum sa raspunda

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) au avut prima lor întâlnire în circuitul WTA, în grupele Turneului Campioanelor. Halep s-a impus după 3 seturi, Bianca fiind cea care a câștigat primul set.

La 4-2 pentru Halep în setul secund, Bianca Andreescu a reușit o lovitură de pe altă planetă. Aflată aproape de linia de fund a terenului, canadianca a trimis mingea printre picioare. Execuția a încurcat-o pe Simona, mirată de alegerea adversarei. Românca a ratat un voleu simplu de lângă fileu și a cedat game-ul.

... And Bianca with the tweener to force an error from Halep.



This showdown doesn't disappoint #SheTheNorth pic.twitter.com/3Y5wHyVo3o