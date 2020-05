VIDEO Ludovic Orban a plantat un copac ....deja PLANTAT: Marcel Vela a dat SHARE la video și apoi l-a ȘTERS

Imagini comice cu premierul Ludovic Orban, care a vizitat astăzi Muzeul Naţional „Brătianu”. Acolo, Orban a explicat că românii vor avea un loc unde să se întâlnească cu istoria”, și mai apoi a plantat un copac care era deja plantat.

„Am o mare satisfacție sufletească că pot să fiu azi prezent, aici, la un moment important, în locul unde s-a făcut istorie. Vreau ca acest moment să fie și un moment de continuitate în zidirea unei Romanii puternice.

În urma cu 145 de ani se puneau bazele Partidului Național Liberal, un partid pro-civilizație care s-a asociat cu toate mometele importante ale istoriei României moderne. De 30 de ani, noi, liberalii, am venit aici la Vila Florica să sărbătorim aniversarea datei de înființarea a PNL. Anul trecut baronii PSD ne-au interzis să venim aici și să aniversăm partidul. Și, prin intermediul unui proiect de lege care a readus în proprietatea statului Vila Florica, putem să dăm românilor un loc în care să se întâlnească cu istoria. Le cer scuze colegilor mei că am restrâns la maxim prezența membrilor PNL. Am ales să fie prezenți doar acei omeni care au fost implicați în readucerea Vilei Florica în patromoniul național”, a spus Orban.

Conform ziarulprofit, Orban a și plantat un copac care era deja plantat. Videoclipul în care Orban e surprins la muncă a fost postat pe Facebook și de Marcel Vela, care mai apoi l-a șters când a realizat gafa.