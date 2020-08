VIDEO Ludovic Orban anunța APOCALIPSA, daca el nu va mai fi la Palatul Victoria: Ce pun la cale agențiile de rating pentru Romania

Premierul Ludovic Orban atrage atenţia asupra faptului că, prin generarea de cheltuieli de către Guvern fără o corelare cu realităţile economice, România riscă să fie retrogradată de către agenţiile de rating, iar într-o astfel de situaţie întreaga societate ar avea de suferit. „Vom ajunge într-un punct în care nu ne vom mai putea finanţa şi degeaba se bucură cineva astăzi că îi cresc nişte venituri, cum e pensia, de exemplu, dacă vom ajunge în situaţia în care nu vom mai putea plăti nici pensii, nici salarii în sectorul public, nu vom mai putea susţine nici investiţii, nici asigura cofinanţările pe fonduri europene”, susţine primul ministru.

”Bunicii noştri sunt oameni cu scaun la cap, sunt oameni care pot să înţeleagă lucrul ăsta: nu poţi să măreşti pensiile. Acuma eu vă spun sincer: riscăm foarte mult. Faptul că agenţiile de rating nu ne-au retrogradat s-a datorat numai credibilităţii preşedintelui Iohannis şi Guvernului şi a politicilor economice pe care le-am pus pe masă şi care au dat încredere nu agenţiilor de rating, că agenţiile de rating, de fapt, fac nişte evaluări de care ţin cont companiile străine, mediul financiar internaţional, alte ţări. Noi nu am fost retrogradaţi tocmai pentru că am arătat o anumită prudenţă în generarea de noi cheltuieli publice. Dacă se va continua în ritmul ăsta, vom ajunge într-un punct în care România este pândită de un pericol imens. Dacă vom fi retrogradaţi, ne vom împrumuta din ce în ce mai greu şi din ce în ce mai scump. Şi aici nu e vorba numai de Guvern, creditele care le ia în numele statului, se vor scumpi creditele pentru întreg mediul economic (...) asta va afecta negativ capacitatea României de a îşi reveni. Vom ajunge într-un punct în care nu ne vom mai putea finanţa şi degeaba se bucură cineva astăzi că îi cresc nişte venituri, cum e pensia, de exemplu, dacă vom ajunge în situaţia în care nu vom mai putea plăti nici pensii, nici salarii în sectorul public, nu vom mai putea susţine nici investiţii, nici asigura cofinanţările pe fonduri europene”, a declarat primul ministru, joi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

El a adăugat prin generarea de cheltuieli fără acoperire se va ajunge în situaţia de a ”periclita inclusiv dezvoltarea economică a României”.

”Vom ajunge în situaţia în care toată lumea va suferi numai pentru că un partid populist, care nu ţine cont de nimic, care crede că oamenii nu au cultură economică, care-şi imaginează că pot să îi păcălească la nesfârşit de oameni promiţându-le marea cu sarea îşi bate joc pur şi simplu de România. Eu nu pot să accept lucrul ăsta”, a spus Ludovic Orban.

El a afirmat că Guvernul şi-ar fi dorit să majoreze alocaţiile copiilor, însă nu poate să nu ţină cont se previziunile economice.

”În an electoral, îşi imaginează cineva că, dacă noi am fi putut dubla alocaţiile, nu am fi făcut lucrul acesta în an electoral?”, a spus Orban, catalogând drept „populism deşănţat” decizia Parlamentului de a respinge propunerea Guvernului de majorare în etape a alocaţiilor copiilor.

”Noi am acceptat să creştem alocaţiile şi alocaţiile vor creşte, am etapizat în cinci etape creşterea respectivă, ţinând totuşi cont de nişte realităţi economice, de o perspectivă de redresare a economiei”, a precizat Orban.

Acesta a adăugat că nicio ţară nu procedează la majorări de venituri, în timp de pandemie, în condiţiile în care se contractă produsul intern brut.

