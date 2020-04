VIDEO Ludovic Orban anunța DIGITALIZAREA Romaniei și CONCEDIERI la stat, dupa epidemie: 'Va duce la un aparat mai suplu in sistemul public'

Ludovic Orban a vorbit joi, la TVR, despre aparatul bugetar și despre cum epidemia a condus la digitalizarea României, lucru ce va face să dispară posturi din sistemul de stat.

"Am avut acest obiectiv de optimizare. Aproape toate ministerele au operat la secretari de stat, la directori. Acest proces este un proces în curs de desfășurare. Cu ocazia epidemiei, am digitalizat instituțiile publice să comunice online, am introdus semnătura electronică. Chiar azi am digitalizat plata taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar.

Până și Trezoreria a intrat pe ghiseul.ro. Epidemia a și creat oportunități. Cu siguranță toate măsurile de digitalizare vor duce la un aparat mai suplu în sistemul public", a declarat Ludovic Orban.