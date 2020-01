VIDEO Ludovic Orban anunța o schimbare de macaz la Bruxelles: Inchiderea MCV depinde doar de noi!

Premierul Ludovic Orban a declarat joi la Bruxelles, dupa o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că oficialii europeni au „altă atitudine” față de București, după venirea liberalilor la guvernare, în privința domeniului justiției.

„In privinta MCV am exprimat toata determinarea noastra de a transpune recomandarile cuprinse in cadrul raportului anual si convingerea noastra ca Romania va respecta toate standardele si bunele practici la nivelul european in domeniul justitiei”, a zis Orban.

Întrebat dacă s-a discutat despre desfiintarea SIIJ, el a indicat: „Nu, nu am intrat in aceste detalii”.

Orban a spus că eliminarea MCV depinde doar de Romania, iar Comisia Europeana are „alta atitudine” fata de liberali, comparativ cu pararea despre fosta guvernare PSD.

„Asta va depinde de noi (ridicarea MCV la finalul anului). Comisia Europeana este in mod evident, are o alta atitudine fata de oficialitatile de la Bucuresti, fata de guvernul nostru si fata de presedintele Romaniei, intelege foarte clar ca a avut loc schimbare benefica la Bucuresti, dar pana la urma inchiderea MCV depinde de ce facem noi in Romania”, a indicat seful Guvernului.

