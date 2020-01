VIDEO Ludovic Orban arunca bomba: 'In ianuarie vom decide cum construim tronsonul de autostrada Brașov-Comarnic'

Premierul Ludovic Orban a făcut în direct la Digi 24 anunțul așteptat de toți românii: Autostrada Brașov - Comarnic se va realiza de către actualul Guvern. Mai mult, premierul a plusat și a promis că în ianuarie se va decide dacă acest tronson va fi realizat prin parteneriat public privat sau va fi realizat pe bugetul de stat.

Citește și: Lovitură pentru Parlament! Va fi demis Guvernul Orban?

"Realizarea tronsonului Comarnic-Brașov reprezintă o prioritate pentru noi. Eu m-am întâlnit cu acest tronson în perioada de un an și opt luni în care am fost ministrul Transporturilor. Într-o perioadă foarte scurtă de timp am organizat o licitație, am apucat să fac preselecția și în urma preselecției s-a făcut selecția finală , iar apoi s-a semnat contractul, dar apoi mi s-a terminat mandatul iar lucrările nu au mai început pentru că nu s-a găsit finanțare. Asta a fost în 2009. Culmea este că în 2014 s-a demarat o nouă procedură de licitație la care a fost selectat același consorțiu care fusese selectat anterior și care nu a obținut finanțarea. Dar, oricum, după ce ai avut un consorțiu care deși a semnat contractul nu a efectuat lucrarea respectivă, să vii să selectezi a doua oară același consorțiu, arată lucruri cel puțin ciudate. În ceea ce ne privește pe noi, urmează să luam o decizie într-un timp foarte scurt. Cum o facem, o facem pe bani de la buget. Nu poate fi finanțat din fonduri europene. Dar vom decide în luna ianuarie cum facem autostrada. Prima variantă ar fi să facem un PPP, dar nu accept să-l facem decât în parteneriat cu o instituție financiară europeană, indiferent care este ea sau o facem pe bugetul de stat", a declarat Ludovic Orban.