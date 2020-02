VIDEO Ludovic Orban, atac suburban la Gabriela Firea: 'Are nesimțirea sa se duca la CNI. Ne sfideaza'

Ludovic Orban a lansat noi atacuri, vineri seara, la adresa Gabrielei Firea, despre care a spus că ”a avut nesimițirea” să ceară bani de la CNI pentru construirea unei săli polivalente.

”Câștigarea Bucureștiului e mai grea decât preluarea guvernării. Bucureștiul e într-o situație grea, cu Firea, e în insolvență. Nu s-a făcut nimic. Firea are nesimțirea să se ducă la Compania Națională de Investiții să îi ceară să finanțeze sala polivalentă. Banii au fost sifonați prin pomeni. Cum să plimbi pensionari prin Grecia? Cum să dai vouchere pentru biciclete, când nu ai construit piste de biciclete. Este un dezastru administrativ cum nu a existat în București. Eu am crezut că apogeul nerealizărilor l-a atins Oprescu. Fraților, e mai rea Firea decât Oprescu, dacă puteți să vă imaginați. Noi nu am avut primar general, am avut purtător de cuvânt, show-men. Ea ne sfidează cu toate minciunile și cu toate nerealizările lor.”, a declarat Ludovic Orban.

