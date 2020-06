VIDEO - Ludovic Orban, catre miniștri: Trebuie sa stam tare in șa. Parlamentul ne toarna cate o nefacuta in fiecare saptamana

Premierul Ludovic Orban s-a plâns joi, în ședința de Guvern, că Parlamentul face „nefăcute” și adoptă legi care obligă Guvernul la cheltuieli pentru care nu are bani.

„Vedeti ca Parlamentul iar a facut o nefacuta. A trecut o lege, trebuie sa avem grija. Aici trebuie sa stam tare in șa pentru ca in fiecare saptamana Parlamentul ne mai toarna cateva reglementari in care ne mai genereaza cheltuieli pentru care nu exista resurse. Parca vor sa duca Romania in starea sa nu mai faca fata platilor”, a spus Ludovic Orban.

El le-a cerut miniștrilor să încerce să prevină „toate năzdrăvăniile astea”. „Să oprim populismele astea care ne generează o situația în care foarte greu vom putea face față obligațiilor generate în Parlament”, a mai spus premierul.

”La dezbaterea în plen să fie prezenți miniștri pentru ai convinge pe parlamentari că nu trebuie să voteze ca în an electoral, ci în funcție de argumente solide”, a mai spus Orban.

