VIDEO Ludovic Orban crede ca daca PNL caștiga europarlamentarele, incepe o CRIZA in coalitie: 'Poate duce la caderea Guvernului'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută vineri la Satu Mare că un vot masiv pentru PNL la europarlamentare ar arăta că actuala guvernare nu mai are nicio legitimitate, iar acest lucru ar putea să ducă la o criză în cadrul coaliţiei şi chiar la căderea Guvernului.

"Obiectivul nostru este să batem PSD-ul şi depunem toate eforturile pentru a bate PSD-ul. Orice român trebuie să înţeleagă că dacă votează PNL are şanse foarte mari să scape de PSD, pentru că victoria PNL poate să arate un lucru clar: că actuala putere nu mai are nicio legitimitate să guverneze România, că nu mai are sprijin popular şi poate, de asemenea, un vot masiv pentru PNL şi victoria PNL în alegeri să ducă la o criză în cadrul coaliţiei care poate duce la căderea Guvernului", a declarat Orban, informează agerpres.ro.

El a precizat că PNL va depune după alegeri o moţiune de cenzură.

"Noi oricum suntem hotărâţi ca după alegerile pentru Parlamentul European să transpunem moţiunea de cenzură a populaţiei în moţiunea de cenzură la nivelul Parlamentului", a mai spus Orban.

