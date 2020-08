VIDEO Ludovic Orban da replica la somația lui Klaus Iohannis: 'Inca nu pot sa-i dau un raspuns presedintelui'

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Braşov, că deocamdată nu poate să-i transmită nimic preşedintelui Klaus Iohannis, care le-a cerut şefilor din Ministerul Afacerilor Interne să explice public imaginile şi informaţiile apărute în presă cu privire la o presupusă negociere între Poliţie şi membrii clanului Duduianu, însă a subliniat că atitudinea sa şi a guvernului este de "război total împotriva infracţionalităţii".

"Încă nu pot să-i dau un răspuns, în ce mă priveşte, atitudinea mea este clară: război total împotriva infracţionalităţii, a grupurilor organizate, care încalcă legea în mod sistematic. Şi aceasta este nu poziţia mea personală, ci a guvernului pe care îl conduc", a spus Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că le va solicita şefilor din Ministerul Afacerilor Interne să explice public imaginile şi informaţiile apărute în presă cu privire la o presupusă negociere între Poliţie şi membrii clanului Duduianu.

"Am cerut explicaţii ministrului Afacerilor Interne cu mult timp înainte să se publice aceste lucruri. Am primit explicaţiile respective, dar nu cred că e rolul meu să explic în detaliu ce s-a întâmplat acolo şi consider că e nevoie de explicaţii clare, publice din partea şefilor din Ministerul Afacerilor Interne", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Inspectorul general al Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că întâlnirea cu membri ai clanului Duduianu a fost o operaţiune oficială, adăugând că nu o să negocieze "niciodată" siguranţa cetăţeanului.

"A fost o operaţiune oficială a Poliţiei pentru a asigura, prin toate mijloacele legale, siguranţa cetăţeanului. Această abordare a situaţiei pe care am avut-o şi atât de contestată de mulţi a condus la un rezultat bun, pentru că acum nu avem alte victime şi nu am avut imagini cu sute de persoane şi un potenţial scandal în stradă, care ar fi făcut mult rău nu doar Poliţiei Române, ci şi chiar României. Pentru mine, sănătatea şi liniştea locuitorilor Capitalei la acel moment au cântărit mai mult decât faptul că ulterior acţiunea mea ar fi putut fi interpretată greşit", a explicat Vasilescu, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

