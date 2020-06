VIDEO - Ludovic Orban, despre controale: Iisus nu vrea moartea pacatosului, ci indreptarea lui

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, despre protecția consumatorului și controalele efectuate de institutiile statului la agentii economici, că el personal este adeptul exemplului biblic în care „Iisus nu vrea moartea pacatosului, ci indreptarea lui”.

„Personal nu sunt adeptul...pana la penalizare, e o lege a preventiei care este in vigoare si pe care multi nu o respecta. Eu sunt adeptul ca rolul unui control si asta pleaca si din Biblie, Iisus nu vrea moartea pacatosului, ci indreptarea lui. La fel si in controlul pe care il efectueaza o institutie a statului, rolul trebuie sa fie in primul rand un rol de indrumare, incerci sa-l indrepti, ii dai un plan de conformare si numai daca nu il respecta intr-adevar il penalizezi pentru ca o face din rea-vointa”, a zis Ludovic Orban.

