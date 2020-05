VIDEO Ludovic Orban, despre intrarea in starea de alerta: Nu vom putea da amenzi, dar reguli vor fi

Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 despre trecerea la starea de alertă, dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite, că Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una-doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de alerta:

`Am incredere ca Parlamentul va dezbate cu celeritate legea. Daca vor exista doua zile in care nu va exista o reglementare, oricum va exista o reglementare, noi asteptam decizia CCR de miercuri (privind starea de alerta) si in functie de aceasta decizie vom corecta actul normativ prin OUG pentru regulile de la iesirea din stare de urgenta. Nu vom putea da amenzi dar reguli vor fi. Vom lua deciziile in Comitetul pentru Situatii de Urgenta”, a declarat Ludovic Orban.

Citește și: Care sunt MĂSURILE din STAREA DE ALERTĂ: documentul integral adoptat de Guvern / Parlamentul are ultimul cuvânt / Ce se poate întâmpla după 15 mai .