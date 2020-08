VIDEO Ludovic Orban, despre lista de consilieri ai Gabrielei Firea: 'Nimeni nu intelege pe ce criterii au aparut aceste personaje vetuste'

Premierul Ludovic Orban, preşedinte al PNL, a afirmat joi seara că Gabriela Firea "nu va mai fi la Primăria Capitalei", iar alcătuirea listei cu care aceasta s-a prezentat pentru Consiliul General "este un mister" şi "nimeni nu poate înţelege pe ce criterii au apărut aceste personaje vetuste".

"Doamna Firea a fost sprjinită ani de zile de consilierii generali PSD din care n-a mai avut pe nimeni pe listă. Cred că ăsta este un început bun - nici Firea nu va mai fi în Primăria Capitalei. Aşa cum i-a eliminat pe toţi cei care i-au susţinut toate proiectele aberante şi habarnismul ei administrativ în cei patru ani de zile, aşa va dispărea şi Firea. Alcătuirea listei este un mister. Nimeni nu ştie, a tunat şi i-a adunat. Şi nimeni nu poate înţelege pe ce criteriu au apărut aceste personaje vetuste. Aceşti oameni, care au avut fiecare nişte traiectorii care mai de care mai ciudate, au apărut pe lista de consilieri generali. Sigur, probabil că domnul Pandele ştie câte ceva de cum au apărut pe liste. Şi m-am amuzat când am văzut declaraţiile unora care au zis de ce sunt candidaţi la Consiliul General: că mai au de terminat nişte investiţii imobiliare, mai au de rezolvat nişte probleme personale", a declarat premierul, la Realitatea Plus, potrivit agerpres.ro.

El a adăugat că nu înţelege nici prezenţa pe listă sau candidatura la Primăria Capitalei a unor persoane care au deţinut cele mai importante funcţii în statul român.

"Când ai fost preşedinte, premier, astea sunt maximum funcţiilor posibile. Uitaţi-vă ce se întâmplă cu premierii sau preşedinţii din ţările democratice, care şi-au încheiat mandatul şi care ţin conferinţe, scriu cărţi, în general sunt dedicaţi mai mult unor cauze umanitare, cauze ale societăţii civile. Nu se mai bagă în politică. La noi este o nebunie. Nu pot să înţeleg ce se întâmplă. Ai fost premier la Revoluţie, gata, ajunge, ai rămas în istorie, ai avut toată puterea pe mână. Dacă erai capabil să faci ceva bun, ai făcut atunci. (...) Eu niciodată nu voi accepta să mă pun în astfel de situaţii", a afirmat premierul.

Liderul liberalilor a arătat că, în ceea ce priveşte partidul pe care îl conduce, a ţinut cont de ceea ce i-au spus oamenii şi a lăsat la o parte orgoliile şi diferenţele de opinii cu USR, pentru "a închide un capitol negru din istoria Bucureştiului".

"Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. La nivelul Bucureştiului am ţinut cont de ce mi-au spus oamenii. Ne-au cerut să trecem peste orgolii, să ne unim, PNL împreună cu USR PLUS au trecut peste toate diferenţele de opinii, să zic orgoliu de partid, de a susţine propriii candidaţi. Ne-am dat mâna şi am format împreună o echipă în care îl susţinem pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, avem candidaţi comuni la primăriile de sector şi suntem extrem de hotărâţi să convingem bucureştenii să închidem acest capitol negru din istoria Bucureştiului, care n-a fost început cu Firea, ci cu primarul aşa-zis independent care era tot al PSD-ului. (...) Bucureştiul este distrus literalmente, nu s-a rezolvat aproape niciuna dintre marile probleme ale Bucureştiului. (...) Bucureştiul are nevoie să revină pe mâna unor oameni pricepuţi, a unor oameni cinstiţi, corecţi, care într-adevăr să fie oamenii secolului XXI, care să trăiască în acest prezent, în lumea asta modernă care se mişcă, în care lucrurile evoluează cu o viteză fantastică. Din păcate, administraţia Bucureştiului, sub conducerea PSD, a rămas înţepenită în proiecte şi n-a reuşit să intre în ritmurile vieţii moderne", a detaliat Orban.