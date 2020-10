VIDEO - Ludovic Orban, despre o amanare a alegerilor generale: Actualul Parlament este in contradicție flagranta cu opțiunile electorale

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că nu este de acord cu amânarea alegerilor parlamentare, programate să aibă loc pe 6 decembrie, după ce CCR a decis că Parlamentul poate stabili data alegerilor parlamentare și există informații neoficiale potrivit cărora este posibilă modificarea datei alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat.

Întrebat ce va face dacă Parlamentul modifică data alegerilor parlamentare, Ludovic Orban a declarat: „Mai e timp pana....Asteptam sa vedem motivarea Curtii. Mai ales parlamentarii PSD care simt ca nu se vor mai realege, ar vrea sa mai stea 4 ani. Democratia inseamna alegeri. Mandatul actualului Parlament inceteaza pe 20 decembrie. Chiar are nevoie Romania de un Parlament care sa fie oglinda fidela a actualelor optiuni ale populatiei. Parlamentul actual este in contradictie flagranta cu optiunile manifestate de catatenii romani si la alegerile europarlamentare, si la alegerile prezidentiale si acum si in alegerile locale”.

