VIDEO Ludovic Orban, despre restricțiile anunțate de Klaus Iohannis: 'Vor intra in vigoare de luni'

Președintele Klaus Iohannis participă, joi seara, la ședința de Guvern și a anunțat noile măsuri, mult mai drastice, care vor intra în vigoare de luni, 9 noiembrie.

"Măsurile transmise de domnul preșședinte trebuie transpuse în ordonanța de urgență privind starea de alertă. Aplicabilitatea va fi de luni. Este și bine ca să fie cunoscute înainte.

Noi suntem pregătiți să asigurăm condițiile pentru campania electorală și vot încât riscul să fie egal cu zero", a spus premierul Ludovic Orban, după ce președintele Klaus Iohannis a enumerat măsurile care vor intra în vigoare din 9 noiembrie.

„Suntem pe buna dreptate, cu totii, ingrijorati. Am avut azi aproape 10.000 de cazuri noi. Am avut si azi multi, prea multi, care au decedat, si trebuie sa fim foarte realisti. Sunt necesare masuri ferme, masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile care s-au luat pana acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan national precum scolile sa treaca toate in online, angajatii si din public si din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil, magazinele trebuie sa fie inchise seara, cel tarziu la ora 21.00, circulatia pe timpul noptii trebuie restrictionata, petrecerile publice si private interzice, targurile si pietele trebuie inchise, portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara in toate locurile publice indiferent daca este in interior si exterior, iar firmele si autoritatile trebuie sa isi decaleze programul de functionare astfel incat transportul public sa functioneze cu o incarcatura mai mica si permitand astfel distantarea suficienta”, a spus Klaus Iohannis.