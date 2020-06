VIDEO - Ludovic Orban, despre scandalul penal de la Unifarm: Nici eu și nici alți colegi de-ai mei n-am avut informații de proceduri ilegale

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seară, la Realitatea Plus, că este „o imensă manipulare” încercarea unor politicieni de a lega Guvernul de ancheta penală împotriva șefului Unifarm.

„Toata lumea incearca sa faca o legatura intre guvern si Unifarm. L-am gasit in functie (pe directorul Unifarm). Mandatul lui expira in 14 iulie, nu am luat decizia sa-l schimbam in plina pandemie (...) Nici eu si nici alti colegi de-ai mei n-am avut niciun fel de informatii ca s-ar fi derulat proceduri care nu respecta legea sau ca ar fi existat suspiciuni de coruptie. Unifarm, compania, sa stiti ca a avut un rol important, ne-a salvat din multe situatii in care achizitiile s-au impotmolit (...) Daca au existat acte de coruptie si daca DNA are aceste date si cineva a gresit, trebuie sa fie pedepsit, asta este. Incercarea penibila a unor sa faca legatura intre seful Unifarm si Guvern privitor la acte de coruptie este o imensa manipulare”, a zis Ludovic Orban.

PSD i-a cerut duminică premierului Ludovic Orban să se prezinte săptămâna viitoare în Parlament pentru a explica legăturile dintre Guvern şi cazul de corupţie de la Unifarm.

"Premierul nu are dreptul să tacă, acuzaţiile sunt mult prea grave şi-l vizează direct şi personal. Trebuie să răspundă la mai multe întrebări pe care îl vedem că le evită şi la toate întâlnirile cu presa nu a răspuns la faptul că există o legătură directă între dumnealui şi administratorul firmei implicate în scandalul de corupţie (...). Cred că trebuie să vină şi să răspundă acestei întrebări clar, precis (...). Trebuie, de asemenea, să lămurească aspectele relatate în mass-media, dacă a făcut acele intervenţii personale către directorul Unifarm, când i-a cerut să nu rezilieze contractul cu acea firmă, deşi măştile erau de proastă calitate. N-a răspuns niciodată la aceste acuzaţii foarte grave şi credem că în Parlament, în faţa reprezentanţilor cetăţenilor, este locul unde trebuie să răspundă obligatoriu la aceste întrebări", a spus senatorul Radu Oprea în cadrul unei conferinţe de presă.

Eugen Adrian Ionel, director general al Companiei Naţionale Unifarm, a fost pus sub control judiciar de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de luare de mită. Acesta mai este acuzat de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influenţă, instigare la fals intelectual şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Procurorii anticorupţie spun că Eugen Adrian Ionel ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca Unifarm, companie de stat, să atribuie un contract de achiziţie a echipamentelor de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 - 250.000 de combinezoane şi 3 milioane de măşti chirurgicale.