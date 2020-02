VIDEO Ludovic Orban dezminte ca Executivul PNL a cazut și prin voturile liberalilor: 'Nici macar din greșeala in cazul senatoarei Harau'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, că niciun parlamentar al PNL nu a votat „pentru” la moțiunea de cenzură prin care a fost demis Cabinetul Orban, în acest sens reprezentanții grupurilor parlamentare au monitorizat procedura de vot.

„Niciun parlamentar PNL nu a votat pentru (motiunea de cenzura n.r.) Noi am monitorizat votul. Cu zvonuri si cu informatii pe surse m-am lamurit. Suntem asaltati. Nici macar din greseala in cazul dmnei senator (Carmen Harau n.r.). Am avut reprezentati din grupurile parlamentare care sa monitorizare votul”, a spus Ludovic Orban.

Un moment extrem de interesant a avut loc la votul pentru moțiunea de cenzură. Senatorul PNL, Camen Hărău, a votat împotriva Guvernului, lucru remarcat de cei de la PSD și PNL, care au monitorizat votul în paralel. Ulterior votului în sală au izbucnit urale din partea celor de la PSD, în timp ce liderii PNL din Senat o întrebau pe Carmen Hărău de ce a votat împotriva Guvernului.

Parlamentul a adoptat, miercuri, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR împotriva Guvernului Orban, la trei luni de la învestirea sa în funcție. Au fost 261 voturi „pentru” demiterea Guvernului Orban.