VIDEO Ludovic Orban, dupa ce PNL a picat 7 procente in sondaje: 'Mi se pare aproape de adevar'

Premierul în exerciţiu, Ludovic Orban, a declarat, luni seară, că şi PNL face cercetări sociologice şi are un scor de peste 40 la sută, dar, în ceea ce priveşte cel mai recent sondaj de opinie, ”fotografia pe care vrea să o releve nu e o fotografie chiar aşa de tuşată, că şi-a revenit PSD”.

”În ce ne priveşte pe noi, noi facem cercetări sociologice ca să facem analize care să fundamenteze toate deciziile noastre. Facem sondaje să vedem agenda populaţiei, care sunt preocupările, să vedem modul în care să susţinem o măsură sau alta, facem şi ca să vedem mai mult nivelul de încredere şi susţinere pentru anumite măsuri şi decizii şi încredere, notorietate, intenţii de vot. Întotdeauna când citeşti sondaje, trebuie să citeşti cunoscând anumite date. Exact pe PNL am avut o creştere foarte mare, în urma câştigării alegerilor prezidenţiale, în urma dărâmării guvernului PSD şi în urma învestirii guvernului PNL. Sigur că această creştere a fost o creştere care e mai mare decât intenţia de vot reală. Totdeauna când sunt evenimente cu impact emoţional, se ştie că trebuie aşteptat o perioadă până se reaşează opţiunile de vot cât mai aproape de opţiunile statului. În cercetările noastre nu există o asemenea diferenţă să cadă un partid de la o lună la alta. Nu există aşa ceva. S-a întâmplat la Guvernul Grindeanu, când a fost cea mai mare prăbuşire a unui partid şi practic PSD şi-a dat jos propriul guvern”, a declarat Ludovic Orban, luni seară, la Realitatea Plus.

Orban spune că a existat o uşoară revenire la scorul normal pentru PNL.

”Sigur că faţă de scorul pe care îl aveam după aceste victorii a existat o uşoară tendinţă de revenire la un scor normal. Întotdeauna am susţinut public că scorul PNL este un scor care se află în zona 40-42 la sută şi ne aflăm în acest scor. Vă aduc aminte că atunci când am preluat preşedinţia partidului, PNL avea în jur de 17-18 la sută, la europarlamentare am luat 28 la sută, la alegerile prezidenţiale am avut un candidat puternic precum Klaus Iohannis, la primul tur am obţinut un scor de 37 - 38 la sută şi partidul este astăzi la un scor de peste 40 la sută, de departe cel mai bine cotat partid din România”, a declarat premierul.

Ludovic Orban spune că cel mai recent sondaj este aproape de adevăr, dar că PSD nu mai are cum să aibă o majoritate foarte mare în Parlament, aşa cum se întâmplă acum.

”Mi se pare un sondaj aproape de adevăr, decât că fotografia pe care vrea să o releve nu e o fotografie chiar aşa de tuşată, că şi-a revenit PSD. PSD a luat 23 la sută şi în alegerile prezidenţiale. Sigur că după ce a pierdut alegerile, a revenit la datele iniţaile. După datele noastre, PSD este la 22-23 la sută şi aici cam stă, având şanse cam mici de a avea o revenire foarte importantă. Această fotografie arată clar că PSD nu mai are cum să aibă o asemenea majoritate care efectiv chinuie România”, a mai spus premierul în exerciţiu.

PNL înregistrează scădere în Barometrul Europa FM realizat de IMAS privind intenţiile de vot la alegerile parlamentare, pentru prima dată din vara anului trecut. Din totalul celor care ar vota la alegerile parlamentare, 40,7% spun că ar opta pentru PNL. În schimb, PSD urcă la 25,8%, cel mai bun nivel de la alegerile europarlamentare din mai 2019.