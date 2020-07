VIDEO - Ludovic Orban, dupa noul record de infectari: Macar 5 zile sa stea in spital bolnavii COVID-19

Premierul Ludovic Orban a dispus vineri un set de ordine către MAI și prefecți, după noul record de noi îmbolnăviri cu coronavirus înregistrat în ultimele 24 de ore.

Orban a zis că a participat la o videoconferinta cu prefectii si cu toate institutiile implicate in lupta impotriva raspandirii coronavirusului. „Am dat un mesaj de concentrare, mobilizare, de responsabilitate, am solicitat fiecarei institutii sa fie prezenta cu toate efectivele disponibile in prima linie a bataliei. Prefectilor le-am cerut sa faca operatiuni zilnice pentru a dispune toate masurile necesare pentru a lupta contra raspandirii virusului”, a zis Orban. El a adaugat ca a cerut controale tintite in locurile unde e cel mai mare risc să nu respecte regulile.

Premierul a precizat, in acest context, si dupa adoptarea legii care spune ca izolarea poate fi dispusa maxim 28 de ore, că ar trebuie ca romanii care sunt bolnavi de COVID-19 sa stea „macar 5 zile” in spital, chiar daca sunt asimptomatici.