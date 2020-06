VIDEO Ludovic Orban ii ia peste picior pe pesediști: Sa depuna moțiune de cenzura ca am avut dreptate? Bine, eu sunt obișnuit sa am dreptate in polemica cu PSD

Ludovic Orban a declarat, joi seara, că PSD nu are niciun motiv să depună moțiune de cenzură, așa cum a tot amenințat, mai ales după decizia CCR, care dă dreptate Guvernului. Judecătorii constituționali au hotărât că Guvernul nu trebuie să ceară votul Parlamentului pentru prelungirea stării de alertă.

”Acum, de ce să mai depună moțiune, că am avut dreptate? Eu ce le-am spus în scrisoarea pe care le-am trimis-o în Parlament? Că nu au precizat în lege. Să depună moțiune de cenzură că am avut dreptate? Bine, eu sunt obișnuit să am dreptate în polemica cu PSD și să fiu atacat că am dreptate.

E o moțiune de cenzură ridicolă, care face parte dintr-o hărțuire politică ridicolă, în loc să pună umărul.”, a spus Ludovic Orban, la Digi 24.

