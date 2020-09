VIDEO Ludovic Orban: In curand de la Targu Mures se va putea ajunge la Bors pe autostrada

Premierul Ludovic Orban, a declarat vineri, la inaugurarea lotului 3 al Autostrăzii Transilvania, între Iernut şi Cheţani, că în curând de la Târgu Mureş se va putea ajunge la Borş pe autostradă şi că, de asemenea, Guvernul este interesat ca locuitorii din Moldova şi din Basarabia să poată să ajungă la infrastructura europeană. "Ideea Autostrăzii Transilvania s-a născut în jurul anului 2002 (...) În curând Târgu Mureş va putea ajunge la Borş pe autostradă şi, de asemenea, ne interesează, în egală măsură, ca şi fraţii noştri din Moldova şi din Basarabia să poată să ajungă la infrastructura europeană pe profil de autostradă. Din acest motiv acordăm o atenţie deosebită zonei Târgu Mureş - Târgu Neamţ care se află sub contract pentru realizarea studiului de fezabilitate, de asemenea tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni (...) e o autostradă care leagă Ungheni (de Mureş n.r.) de Ungheni (de Iaşi n.red.). De asemenea, suntem în curs de licitaţie pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic (...) Investiţiile în infrastructură reprezintă o prioritate zero şi vom aloca toate fondurile necesare pentru realizarea principalelor obiective de infrastructură ca suport al dezvoltării economice a României", a declarat Ludovic Orban. Premierul a arătat că pentru urgentarea lucrărilor de infrastructură, Guvernul a revizuit parte din legislaţia privind achiziţiile publice. "Mai mult decât atât, deja am făcut câţiva paşi pentru a umbla un pic la legislaţia achiziţiilor publice şi în continuare vom apela la expertiză astfel încât procedurile să fie cât mai simplificate, să nu ne mai împiedicăm de întârzieri nepermise datorate unor proceduri derulate în mod greoi, datorită unor prelungiri a contestaţiilor, a soluţionării contestaţiilor, fie în instanţă, fie la CNSC, astfel încât să se ajungă cât mai repede la semnarea de contracte, iar acestea trebuie să se deruleze în conformitate cu prevederile contractuale", a arătat Orban. El a remarcat lucrarea executată de compania Astaldi pe lotul 3 al Autostrăzii Transilvania, însă a atras atenţia constructorului tronsonului lotului 4, dintre Cheţani şi Câmpia Turzii, flat în întârziere, că dacă nu va respecta noile prevederi contractuale, se vor lua măsuri. "Aştept din partea STRACO, şi asta nu e o glumă, mobilizare pentru finalizare (pe lotul 4, dintre Cheţani şi Câmpia Turzii n.r.). Dacă până la 1 iulie nu este gata tronsonul, căutăm alt constructor, să fie clar, nu mai accept. Şi aşa a existat o anumită înţelegere din partea companiei şi a Ministerului Transporturilor, lucrurile trebuie să fie derulate în conformitate cu noile prevederi contractuale, astfel încât să putem finaliza cât mai repede, pentru că este legătura la Câmpia Turzii cu tronsonul de autostradă (...) De asemenea, în cursul acestui an avem ca obiectiv să finalizăm cele două tronsoane restante de pe Sebeş-Turda, care practic fac legătura dintre coridorul IV paneuropean şi Autostrada Transilvania", a susţinut Ludovic Orban. Compania Astaldi a precizat că în cadrul lucrării de pe lotul 3, Iernut-Cheţani, pe circa 18 kilometri, a realizat lucrări de amploare, cum este cel mai mare nod rutier din ţară, cel de la Iernut, plus 12 structuri majore, cu trei treceri succesive peste râul Mureş, peste două meandre şi peste comuna Bogata. Pe lângă cele trei poduri cu deschideri de 70-80 de metri şi Nodul Rutier Iernut, reprezentanţii Astaldi au menţionat că au realizat şi un volum foarte mare de terasamente în zona de luncă a Mureşului, pentru a elimina riscul de inundare a autostrăzii. Lotul 2 lotul Iernut - Cheţani al Autostrăzii Transilvania se va da în trafic vineri, la ora 17,00, şi se va descărca la Cheţani, pe Drumul European 60. AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: VIDEO Iohannis: Este evident că infrastructura din România a rămas mult în urmă, nu prea s-a vrut să se dezvolte