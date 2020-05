VIDEO Ludovic Orban, in fața bancherilor: 'E o masura care v-a afectat. V-o spun din capul locului, la ea au apelat și alte state și era necesara'

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor, că reuşita planului de reclădire economică stă în parteneriatul cu sistemul financiar-bancar.

"Reuşita planului de reclădire economică stă în parteneriatul cu dumneavoastră, sistemul financiar-bancar, pentru că este clar că repornirea economică, procesul de dezvoltare economică, stimularea procesului de investiţii, stimularea puterii de cumpărare a românilor pentru menţinerea sau asigurarea unei cereri care să ajute companiile să-şi crească producţia să revină la un nivel de activitate depinde foarte mult de susţinerea şi de colaborarea dintre Guvern, mediul de afaceri, sistemul financiar-bancar şi toate celelalte instituţii implicate", a declarat Ludovic Orban, potrivit unui video postat pe site-ul Guvernului.

Citește și: Violeta Alexandru aruncă bomba! Adio contractelor bănoase obținute de subcontractori. Muncitorii români vor avea alte beneficii în Germania

Premierul a menţionat şi câteva din temele propuse spre discuţie reprezentanţilor ARB.

"Printre temele pe care vreau să le discutăm se numără modul de implementare a programului IMM Invest. De asemenea, aş vrea un pic să discutăm despre creditul ipotecar, despre programul Prima Casă, care a suferit anumite modificări. Aici vă spun din capul locului, trebuie să susţinem puternic din punctul meu de vedere cetăţenii care vor să îşi cumpere case. Un om care îşi cumpără casă îşi cumpără şi mobilă, îşi cumpără şi aparatură electronică, are nevoie de instalaţii electrice, de centrală ş.a.m.d.. Orice casă înseamnă de fapt un temei foarte solid pentru foarte multe cheltuieli, care generează o cerere absolut necesară pentru companii, ca să susţină un nivel de producţie cât mai ridicat. De asemenea, dacă doriţi să ne puneţi la dispoziţie informaţii legate de modul în care se derulează solicitările companiilor şi cetăţenilor legate de suspendarea plăţii ratelor", a afirmat Orban.

Citește și: Noile reguli anunțate de Marcel Vela pentru perioada stării de alertă. Câte persoane pot sta în aceiași încăpere

El a adăugat că planul guvernamental de relansare economică va cuprinde o "serie largă" de măsuri.

"Pe lângă IMM Invest, intenţia noastră este ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă, sigur, aici suntem dependenţi de aprobarea schemelor de stat la nivelul Uniunii Europene, de către Comisia Europeană, să introducem mai multe scheme de stat, scheme de ajutor de stat, va fi o schemă apropiată de IMM Invest pentru companiile mari, de garantare a creditelor pentru investiţii şi pentru capitalul de lucru, cu o garantare de până în 80% şi cu o subvenţie la dobândă de până în 50%. De asemenea, ne gândim la instrumente de garantare sau de reasigurare, să-i spunem, a creditelor între companii, creditelor comerciale, creditului furnizor, de asemenea la instrumente de garantare pentru instrumente de plată de tip bilete la ordin, acreditive pentru export şi aşa mai departe, care, de asemenea, ni se pare necesară ", a spus Orban.

Citește și: Răsturnare de situație! Marcel Ciolacu și-a scris demisia în alb din conducerea PSD. Care este motivul

În acelaşi context, şeful Executivului a reamintit de proiectul Guvernului privind înfiinţarea unui Fond de investiţii după modelul polonez şi de măsurile active de stimulare a ocupării măsuri, care vor fi finanţate prin programul european SURE.

"Şi aşteptăm cu mare interes discuţiile de săptămâna viitoare privitoare la 'Recovery fund', care ar putea să ne pună la dispoziţie instrumente financiare extrem de utile pentru susţinerea programului de relansare", a mai spus Orban.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! I-a fost luată Insula Belina și Brațul Pavel. Au revenit în administrarea Apelor Române .

Declarația integrală a premierului:

”Mulțumesc că ați răspuns invitației de a purta acest dialog între guvern și reprezentanții băncilor din România. Putem spune că suntem după o perioadă economică extrem de dificilă, care a fost cauzată de epidemia de COVID-19, dar suntem într-un punct în care trebuie să ne gândim foarte serios la planul de relansare economică, de atingere a obiectivului de revenire cât mai rapidă la o stare de normalitate.

Lucrăm la nivelul Guvernului, în colaborare cu președintele și cu toate instituțiile din zona economică, de asemenea, am avut foarte multe consultări cu patronatele din diferite domenii pentru a pune la punct un plan de relansare economică, care va cuprinde o serie largă de măsuri.

Citește și: Violeta Alexandru aruncă bomba! Adio contractelor bănoase obținute de subcontractori. Muncitorii români vor avea alte beneficii în Germania

Înainte de a vă spune pe scurt câteva din lucrurile pe care ne-am gândit să le punem în practică, vreau să vă spun că reușita planului de reclădire economică stă în parteneriatul cu dumneavoastră - sistemul financiar-bancar, pentru că este clar că repornirea economică, procesul de dezvoltare economică, stimularea procesului de investiții, stimularea puterii de cumpărare a românilor pentru menținerea sau asigurarea unei cereri care să ajute companiile să își crească producția, să revină la un nivel de activitate, depinde foarte mult de susținerea și de colaborarea dintre guvern, mediu de afaceri, sistemul financiar-bancar și toate celelalte instituții implicate.

Ne gândim, pe lângă măsurile care le-am luat, care sunt convins că v-au cauzat dificultăți în ceea ce privește planurile de afaceri, cum a fost măsura suspendării plății ratelor... v-o spun din capul locului, e o măsură la care au apelat și alte state și era necesară pentru că foarte multe companii și foarte mulți cetățeni au avut veniturile afectate și, pur și simplu, ar fi fost în imposibilitate să plătească ratele.

Citește și: Noile reguli anunțate de Marcel Vela pentru perioada stării de alertă. Câte persoane pot sta în aceiași încăpere

Prin această măsură, permitem companiilor și cetățenilor să aibă un timp de respiro, să aibă posibilitatea să revină în activitate pentru companiile pentru care au existat restricții, iar pentru cetățeni să aibă posibilitatea să revină la lucru sau să își găsească un loc de muncă sau să pornească o afacere, sau să poată să repornească activitatea în cazul profesiilor liberale și a altor profesioniști. Printre temele pe care vreau să le discutăm se numără modul de implementare a programului IMM Invest.

De asemenea, aș vrea un pic să discutăm despre creditul ipotecar, despre programul Prima Casă, care a suferit anumite modificări. Aici vă spun din capul locului, trebuie să susținem puternic din punctul meu de vedere cetățenii care vor să își cumpere case. Un om care își cumpără casă își cumpără și mobilă, îşi cumpără și aparatură electronică, are nevoie de instalații electrice, de centrală ș.a.m.d..

Citește și: Răsturnare de situație! Marcel Ciolacu și-a scris demisia în alb din conducerea PSD. Care este motivul

Orice casă înseamnă de fapt un temei foarte solid pentru foarte multe cheltuieli, care generează o cerere absolut necesară pentru companii, ca să susțină un nivel de producție cât mai ridicat. De asemenea, dacă doriți să ne puneți la dispoziție informații legate de modul în care se derulează solicitările companiilor şi cetățenilor legate de suspendarea plății ratelor. Şi, nu în ultimul rând, după ce vă voi spune pe scurt la ce ne-am gândit ca planuri de măsuri, să discutăm un pic și de acest plan de relansare.

Pe lângă IMM Invest, intenția noastră este ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă, sigur, aici suntem dependenți de aprobarea schemelor de stat la nivelul Uniunii Europene, de către Comisia Europeană, să introducem mai multe scheme de stat, scheme de ajutor de stat, va fi o schemă apropiată de IMM Invest pentru companiile mari, de garantare a creditelor pentru investiții și pentru capitalul de lucru, cu o garantare de până în 80% și cu o subvenție la dobândă de până în 50%.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! I-a fost luată Insula Belina și Brațul Pavel. Au revenit în administrarea Apelor Române

Am notificat Comisia Europeană, deja am avut o primă lectură în Guvern a memorandumului prin care vrem să implementăm acest instrument. De asemenea, ne gândim la instrumente de garantare sau de reasigurare, să-i spunem, a creditelor între companii, creditelor comerciale, creditului furnizor, de asemenea la instrumente de garantare pentru instrumente de plată de tip bilete la ordin, acreditive pentru export și așa mai departe, care, de asemenea, ni se pare necesară. Sigur că încercăm să mobilizăm resurse europene, fonduri europene pentru diferite programe. Deja avem peste două miliarde de euro, care vor fi din fonduri europene, fie prin mecanismul supracontractării, fie ca urmare a realocării de fonduri ca urmare a creșterii flexibilității fondurilor, decisă de Comisia Europeană.

Vom avea cam două miliarde de euro, pe care le vom acorda pe diferite programe, în special către întreprinderi mici și mijlocii, pentru investiții sau pentru capital de repornire, în special în domeniile de activitate care au fost afectate de restricții cum sunt HoReCa, transportul, industria spectacolului sau alte domenii, care au fost afectate.

Citește și: Violeta Alexandru aruncă bomba! Adio contractelor bănoase obținute de subcontractori. Muncitorii români vor avea alte beneficii în Germania

De asemenea, încercăm să punem la punct mecanismele unui fond de investiții, chiar ieri am avut o sesiune video cu premierul Poloniei și cu președintele Fondului de dezvoltare polonez, pentru că simțim nevoia de a pune la punct un astfel de instrument de stimulare a investițiilor, care va fi fie ca un instrument de finanțare directă, fie un instrument de asigurare a finanțării pentru fondurile de investiții sau... Dar acum punem la punct întreaga schemă de funcționare a fondului de investiții. Sigur că avem, de asemenea, o serie de alte măsuri de stimulare a ocupării, măsuri active, măsuri care vor fi finanțate prin programul SURE.

Chiar ieri am schimbat Legea plafoanelor, prin ordonanță de urgență, pentru a putea să... privind datoria publică, am modificat Legea datoriei publice, pentru a putea să ne compatibilizăm cu instrumentul SURE, care este pus la dispoziție de Comisia Europeană, care va finanța diferite categorii de cheltuieli de tip 'kurzarbeit', ştiţi, programul parțial de muncă, șomajul tehnic e eligibil, în mod evident, de asemenea cheltuieli pentru asigurarea protecției sanitare a angajaților şi așteptăm cu mare interes discuțiile de săptămâna viitoare privitoare la 'Recovery fund', care ar putea să ne pună la dispoziție instrumente financiare extrem de utile pentru susținerea programului de relansare. Mă opresc aici.

Citește și: Noile reguli anunțate de Marcel Vela pentru perioada stării de alertă. Câte persoane pot sta în aceiași încăpere

Am să îl invit pe domnul ministru de finanțe, Florin Cîțu, să vă spună câteva cuvinte, după care vă invit la dialog, nu înainte de a vă spune că în ceea ce privește IMM Invest, solicitarea mea către dumneavoastră este să susțineți acest program, să tratați toate solicitările cu celeritate, scopul acestui program plecând de la premiza că și din cauza crizei economice, foarte multă IMM-uri au fost în dificultate și, în mod normal, accesul lor la credite ar fi fost mult mai dificil, tocmai de aceea, am introdus acest program pentru a face bancabile cât mai multe IMM-uri.

Gândiți-vă că asigurăm garanții de stat, gândiţi-vă că subvenționăm dobânda şi cred că aprobarea creditelor poate fi mult mai uşoară, pentru că statul este un partener de încredere, care în cazul în care un IMM sau altul va avea dificultate, dumneavoastră nu veţi avea probleme foarte mari în ceea ce priveşte contractele de creditare. Chiar este nevoie. Companiile din România au nevoie de finanţare.

Citește și: Răsturnare de situație! Marcel Ciolacu și-a scris demisia în alb din conducerea PSD. Care este motivul

Noi nu avem o bursă foarte dezvoltată, care să permită finanţarea companiilor, de asemenea gradul de intermediere financiară din România de 27% cred că e cel mai mic din Europa şi, ca atare, e nevoie de astfel de instrumente de stimulare a creditării pentru companii. Nu mai zic că sunt şi condiţiile de creditare comparativ cu alte ţări nu foarte competitive, ca atare pentru noi este vital ca sistemul financiar-bancar să sprijine economia, să sprijine investiţiile, să sprijine companiile cu capitalul de lucru pentru a ne permite o recuperare cât mai rapidă și, de ce nu, o dezvoltare în acele domenii în care va exista oportunitate de dezvoltare.”, a spus șeful executivului.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! I-a fost luată Insula Belina și Brațul Pavel. Au revenit în administrarea Apelor Române .