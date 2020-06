VIDEO - Ludovic Orban l-a certat pe ministrul Adrian Oros in ședința de Guvern

Premierul Ludovic Orban i-a reproșat ministrului Agriculturii, Adrian Oros, joi, în ședința de Guvern, că nu este suficient de „activ în comunicarea publică” și că nu merge în Parlament să-i convingă pe aleși să nu voteze „nefăcute” așa cum s-a întâmplat cu o lege adoptată recent pe tema despăgubirilor acordate de stat agricultorilor loviți de secetă.

Ludovic Orban: Vedeti ca Parlamentul iar a facut o nefacuta. A trecut o lege, trebuie sa avem grija. Aici trebuie sa stam tare in șa pentru ca in fiecare saptamana parlamentul ne mai toarna cateva reglementari in care ne mai genereaza cheltuieli pentru care nu exista resurse. Parca vor sa duca Romania in starea sa nu mai faca fata platilor. Incercati sa fiti mai activ in comunicarea publica sa oprim nazdravaniilor si populismele astea.

Adrian Oros: Ce-au facut prin acea lege populista cu despaguburile pentru seceta, nu au facut decat sa arunce pe piata o lege care nu se va putea aplica niciodata, e o schema de ajutor de stat neaprobata de Comisie.

Ludovic Orban: Pai luati legatura cu grupul parlamentar sa atace la CCR. Bun, asta, dl ministru, ar trebui, si este un indemn catre dvs, ca la dezbaterea in plen sa fie prezenti ministri sa-i convinga pe parlamentar ca nu trebuie sa voteze ca in an elctoral. Nu putem sa lasam sarabanda asta de proiecte de legi care ies pe banda rulanta din Parlament.

Adrian Oros: (ofteaza) Da....

