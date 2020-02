VIDEO Ludovic Orban, lamuriri in cazul avizelor la OUG-uri: 'Ne-am indeplinit obligația. O sa fie publicate in Monitorul Oficial'

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Executivul a trimis spre avizare OUG-urile către CES, adăugând că nu există niciun motiv ca procedura să fie pusă semnul întrebării, astfel actele normative vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Citește și: BREAKING Meteorologii anunță - De când se TERMINĂ gerul în România

„Noi am transmis către CES pentru avize. Noi ne-am înteplinit obligația de a transmite spre aviz. Avizul CES e facultativ. Noi ne-am grăbit puțin, pentru că moțiunea de cenzură ar fi trebuit să lunea viitoare, însă având informații că va fi miercuri, ne-am grăbit. NU văd vreun motiv ca procedura să fie pusă sub semnul întrebării. Pot să demonstrez necesitatea absolută a acestor OUG-uri. O sa fie publicate în Monitorul Oficial. MO nu e sub subordinea Guvernului”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban şi ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode, au ținut, vineri, o conferință de presă, după vizita la şantierul centurii de ocolire Balş.