VIDEO Ludovic Orban nu ii da lui Marcel Ciolacu stenogramele sedintei in care a dat 25 de OUG: Am mers in instanța, le voi face publice

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, susţine că a cerut stenogramele din şedinţa în care Executivul a adoptat 25 de ordonanţe de Guvern, la începutul lunii februarie a acestui an, şi că Guvernul refuză să îi le pună la dispoziţie, deşi al treilea om în stat are dreptul de a primi documentele, fără a le face publice. Ciolacu spune că, după ce va câştiga în instanţă dreptul de primi stenogramele din acea şedinţă, le va face publice.

"Eu am cerut stenogramele, vă rog să vă reamintiţi noaptea cu cele 25 de ordonanţe înainte de moţiunea de cenzură şi stenogramele când au fost numiţi prefecţii deoarece am elemente clare că s-au emis nişte avize noaptea, la unu, două noaptea în şedinţa de Guvern, ilegale, nesemnate de agenţia care trebuia să le vizeze, de serviciile suport. Am acest drept ca şi preşedinte al Camerei (Deputaţilor – n.r.) să mi se trimită aceste stenograme. Cu adevărat, nu am dreptul să le fac publice. Nu mi s-au trimis, de 90 de zile”, a afirmat Marcel Ciolacu marţi seară, într-o emisiune la Antena 3.

Întrebat cine blochează eliberarea de copii după aceste documente liderul PSD a răspuns: "Cum cine? Primul ministru, prin semnătura primului ministru, Secretariatul General”. El a spus că este vorba despre infracţiunea de abuz în serviciu.

Marcel Ciolacu susţine că are dreptul de a primi stenogramele întrucât deţine funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

"Am mers în instanţă şi aştept instanţa să facă...(...) O să câştig în instanţă cu certitudine. Dar ştiţi care o să fie diferenţa mare: în acel moment, când voi câştiga în instanţă, voi putea să le fac şi publice. E o diferenţă majoră”, a completat Marcel Ciolacu.