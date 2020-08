VIDEO Ludovic Orban, prima reacție la eșecul moțiunii de cenzura: 'Este extrem de benefic pentru Romania'

Premierul Ludovic Orban, a declarat luni că eșecul obținerii unui cvorum de ședință pentru votarea moțiunii de cenzură în Parlament este un lucru extrem de benefic pentru România, iar moțiunea era oricum neconstituțională.

„Este o motiune de cenzura in afara cadrului constitutional. De 30 de ani nimeni nu a mai depus o motiune de cenzura in vacanta parlamentara. Este nu numai intr-o sesiune extraordinara. A fost depusa intr-o sesiune extraordinara, a fost citita in alta sesiune extraordinara, s-a incercat votarea in sesiunea extraordinara prelungita si, din punctul meu de vedere, este consumata. Sigur ca urmeaza sa se pronunte CCR. In ceea ce ne priveste, ca guvern, consideram ca ceea ce s-a intamplat azi este extrem de benefic pentru Romania. Guvernul trebuie sa faca fata unor provocari imediate si are nevoie de capacitate de exercitiu pentru a putea rezolva marile probleme cu care se confrunta Romania. Avem o serie de masuri care trebuie implementate”, a declarat Orban.