VIDEO - Ludovic Orban promite ridicarea MCV și intrarea in Schengen daca PNL ia puterea

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la evenimentul de prezentare a programului politic al partidului pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, că liberalii pot aduce României ridicarea MCV și intrarea în Schengen dacă ajung la guvernare.

„Ne angajam, asta va depinde si de ce se va intampla si la parlamentare, ca Romania sa fie pe picior de egalitate cu celelalte state membre (...) primul este incetarea MCV, dar nu asa cum isi imagineaza altii, acest obiectiv nu se poate realiza decat transpunand in legislatia din Romania recomandarile din MCV, recomandarile Comisiei de la Venetia. Ne angajam ca in maximum 1 an de la preluarea guverarii, Romania sa fie tara membra a Schengen”, a declarat Orban.