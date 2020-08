VIDEO Ludovic Orban promite sprijinul Guvernului pentru Primaria Capitalei: 'Cu o condiție'

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirmă că s-a săturat de PSD la butoanele Bucureştiului, partid care a adus "minciună, corupţie, prostie, incompetenţă şi o lipsă crasă de respect faţă de omul obişnuit".

Liderul liberalilor a participat duminică, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea candidaturii lui Nicuşor Dan pentru funcţia de primar general al Capitalei. Nicuşor Dan este susţinut în cursa pentru Primăria Generală de către PNL şi Alianţa USR PLUS."Personal, m-am săturat de PSD la butoanele Bucureştiului. PSD a adus minciună, corupţie, prostie, incompetenţă şi o lipsă crasă de respect faţă de omul obişnuit şi faţă de bucureştean. De 12 ani, Bucureştiul este făcut praf, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, de nişte oameni care nu au nicio legătură. Toţi cei care s-au săturat de PSD, toţi cei care percep faptul că cei care au condus Bucureştiul au dus Bucureştiul spre nicăieri, toţi care vor să scape de PSD au cu cine să voteze: Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, şi cei şase candidaţi la primăriile de sector, pe care îi susţinem de comun acord - USR PLUS şi PNL. De asemenea, echipele de candidaţi la Consiliul General şi la consiliile locale de sector şi foarte mulţi specialişti, profesionişti, foarte mulţi oameni de calitate care contribuie la identificarea şi la punerea în practică a soluţiilor pentru Bucureşti", a declarat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.El a adăugat că Bucureştiul are nevoie de un guvern care să fie cu faţa la problemele bucureştenilor şi care să fie un partener real cu adminstraţia Capitalei."Cu o singură condiţie - ca administraţia să fie condusă de oameni care să aibă proiecte corecte, să vrea să facă ceva, de oameni care să pună pe masă toate acele programe de care are nevoie Bucureştiul, pachetele de soluţii care au nevoie de sprijinul Guvernului. Declar limpede şi clar: va avea întreg sprijinul Guvernului pentru toate proiectele care sunt vitale pentru Bucureşti", a conchis Orban.