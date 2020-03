VIDEO Ludovic Orban recunoaște ca Klaus Iohannis i l-a propus pe Florin Cițu: 'E o decizie pe care am sustinut-o, am fost de acord si pe care am crezut-o buna'

Premierul în exerciţiu, Ludovic Orban a declarat că nu s-a retras din poziţia de premier desemnat, ci şi-a depus mandatul. El a adăugat că deciziile importante le-a luat de comun acord cu preşedintele Klaus Iohannis.

”Nu m-am retras. Preşedintele a nominalizat un premier din partea PNL. Mi-am depus mandatul pe care l-am primit pentru că decizia Curţii Constituţionale a României era foarte neclară, pentru că se aştepta o lungă perioadă de timp până la anunţarea deciziei, de asemenea pentru că PSD a boicotat procedura de învestire. Există un regulemnat de 15 zile pentru care trebuie să aibă loc şedinţa în plen. Am considerat necesar să fac acest lucru. Toate deciziile importante le iau înpreună cu preşedintele României. Nu mi-a cerut, am căzut de comun acord. Toate deciziile importante se iau în urma unei decizii, analize şi a unei consultări. Este o decizie pe care am susţinut-o, cu care am fost de acord şi pe care am crezut-o o decizie bună. Nu întâmpător e nominalizat ministrul finanţelor care a avut performnaţe deosebite”, a declarat Ludovic Orban, la România TV, joi seară, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Orban a adăugat că ministrul Finanţelor, Florin Cîțu, e un om apreciat care dă un semnal clar de stabilitate pentru investitori, pieţe, bursă şi alte instituţii.

Întrebat dacă au existat negocieri pentru un cabinet cvasi-identic, Orban a negat acest lucru şi a recomandat PSD să ”îşi facă datoria” şi să nu mai boicoteze.

”Nu au existat negocieri. Îi aşteptăm în sală să îşi facă datoria, să acţioneze conform contratului pe care îl au cu cetăţenii români, nu să boicoteze, boicotul îi aruncă în penibil”, a declarat Orban.

Întrebat, de asemenea, dacă acceptă oferta lui Victor Ponta de a vota transparent în schimbul votului dat de parlamentarii Pro România, pentru guvernul Cîţu, Orban a spus că nu a fost atent.

”Nu am fost atent, am fost in activitate. Am avut discuţii cu domnul Ponta, declaraţiile domnului Ponta sunt diferite de la o zi la alta, uneori de la o oră la alta”, a mai spus Orban.

În 25 februarie, Ludovic Orban şi-a depus mandatul de prim-ministru desemnat, după ce Curtea Constituţională a decis că nominalizarea sadupă demiterea prin moţiune de cenzură nu este constituţională.

