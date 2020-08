VIDEO - Ludovic Orban: Renate Weber a recidivat. Mi se pare deja un atac impotiva intereselor fundamentale ale Romaniei

Premierul Ludovic Orban a cataloga vineri sesizările trimite de Avocatul Poporului la CCR pe tema legilor din pandemie ca fiind un „atac impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei”. Reacția vine după ce Renate Weber a sesizat CCR cu privire la legea carantinei.

„După ce 3 săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare sub supraveghere medicală sau de izolare, carantinare a pacienților diagnosticați ca fiind pozitivi, mii de cetățeni diagnosticați pozitiv, pe lângă asta nu am avut posibilitatea sa luam nicio masura sa putem izola persoanele de contact ale fiecarei persoane depistate pozitiv, dupa ce s-a vazut ce efecte grave, dramatice a avut lipsa cadrului legislativ, Avocatul Poporului recidiveaza si ataca si o lege care a fost adopata de Parlament in urma deciziei CCR tot la sesizarea Avocatului Poporului. Deja lucrurile se indreapta intr-o directie pe care personal nu o inteleg, iar persistenta asta in a ataca legi fundamentale care permit Guvernului si autoritatilor sanitare sa lupte impotriva epidemiei, sa protejeze sanatatea si viata oamenilor, mie imi pare deja un atac impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei”, a declarat Ludovic Orban.

Avocatul Poporului a sesizat vineri CCR cu o excepție de neconstituționalitate a art. 8 alin. (3)-(9) cu referire la sintagma „izolarea într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare” și a art. 19 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Avocatul Poporului spune că izolarea în spital este constituțională doar dacă reprezintă ultima soluție și se recurge la ea după epuizarea oricărei alte căi de rezolvare a problemei.

Documentul integral este aici.