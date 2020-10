VIDEO - Ludovic Orban spune ca Romania sta bine la capitolul COVID: Comparația cu cele mai multe țari din UE ne-ar putea genera o stare de satisfacție

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, în ședința de Guvern, că se înregistrează în multe țări europene creșteri „aproape inexplicabile” a numărului de infecții cu noul coronavirus și că în acest context

„Dupa cum vedeti, Europa se confrunta cu o crestere dramatica a numarul de infectari cu coronavirus. Situatia comparativa cu cele mai multe tari din UE ne-ar putea genera o oarecare stare de satisfactie. Pe de alta parte, trebuie sa fim mai atenti si vigilenti in perioada urmatoare in batalia contra COVID-19. E clar ca foarte multe tari se confrunta cu cresteri aproape inexplicabile a numarului de cazuri si iau masuri de restrictie aproape ca in primul val”, a declarat Ludovic Orban.

