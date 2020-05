VIDEO Lupte de strada in Chile din cauza lipsei alimentelor pe fondul crizei sanitare

Protestatarii şi poliţia s-au confruntat luni, într-un cartier din capitala chiliană Santiago, din cauza lipsei alimentelor pe fondul crizei sanitare, relatează BBC, conform news.ro.

Televiziunile locale au prezentat imagini în care a putut fi observat că poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă asupra protestatarilor din El Bosque, care iniţial au aruncat cu pietre şi au incendiat diverse obiecte.

Primarul regiunii, Sadi Melo, a declarat la un post local de radio că acest cartier se confruntă cu „o situaţie foarte complexă” din cauza „foametei şi lipsei locurilor de muncă”.

Într-un comunicat, autorităţile locale au spus că au fost distribuite aproximativ 2.000 de pachete de ajutorare, dar au avertizat Guvernul că nu pot face faţă cererii.

ATAC cu rachetă asupra Ambasadei SUA la Bagdad

Preşedintele Sebastián Piñera a promis ulterior, într-o intervenţie televizată, că guvernul său va oferi în următoarea săptămână 2,5 milioane de pachete de mâncare şi alte materiale esenţiale. Prioritate vor avea „familiile cele mai vulnerabile”, a spus Piñera.

După acest anunţ, primarul capitalei, Felipe Guevara, i-a încurajat într-un mesaj publicat pe Twitter pe locuitori să urmeze regulile şi să rămână acasă.

Chile, unde tulburările sociale au început în octombrie 2019, a înregistrat peste 46.000 de cazuri de Covid-19 şi 478 de decese. O creştere recentă a numărului de cazuri a dus la impunerea de restricţii în capitală, weekendul trecut.

Zeci de membri ai Senatului chilian şi doi miniştri au fost luni plasaţi în izolare, după ce persoane cu care au avut contact au fost diagnosticate cu Covid-19.

Protestele din Santiago se alătură mai multor mişcări de stradă care au avut loc recent în America Latină.

În Brazilia, sute de oameni din favelele Sao Paulo au demonstrat la palatul guvernatorului statului, cerând mai mult sprijin.

În Columbia, oamenii atârnă cârpe roşii în faţa caselor ca să anunţe că nu au ce mânca. În El Salvador, au fost de asemenea proteste faţă de măsurile de izolare.

Guvernele din America Latină încearcă să găsească metode de a ţine populaţia săracă în carantină cu puţine resurse financiare şi sisteme sociale slabe.

