VIDEO Mai multi detinuti ii indeamna pe cetateni sa stea acasa, in cadrul unei campanii a ANP

Mai mulţi deţinuţi îi îndeamnă pe cetăţeni să stea acasă în cadrul unei campanii a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) intitulată "STAŢI ÎN CASĂ! Împreună putem reuşi!". Imagine: Administrația Națională a Penitenciarelor "Într-un moment în care ducem o luptă comună, aceea a responsabilităţii, vă propunem mesajul celor care şi-au pierdut libertatea. Nu îi blamaţi, nu acum! Ascultaţi-le mesajul!", a anunţat, miercuri, ANP, care a realizat un clip video. Unul dintre deţinuţii din clipul video menţionează că este la Penitenciarul Rahova de aproximativ doi ani. "Ştiu că vă e greu, dar ce trăiţi dumneavoastră acum e valabil în toată lumea, fiţi puternici, staţi în casă şi totul va fi bine!", spune acesta. Un alt deţinut, aflat în Centrul Educativ Buziaş de aproximativ un an, îndeamnă oamenii să nu zădărnicească eforturile autorităţilor: "Aşa cum rezistăm şi noi aici, aşa puteţi rezista şi voi câteva zile sau săptămâni. Vă rugăm, nu zădărniciţi eforturile autorităţilor! Staţi acasă!" Un bărbat declară că lipsa de libertate este destul de greu de suportat. "Vă înţelegem foarte bine, e greu atât pentru noi, cât şi pentru dumneavoastră, staţi în casă, aşa veţi evita să ajungeţi alături de noi!", spune acesta. Un alt deţinut face apel la oameni să reziste: "Noi nu putem fi alături de familiile noastre, nici nu putem primi vizite, ne auzim doar la telefon, deci nu e este uşor să nu ştim prea multe despre ei (...), dar am înţeles că aşa nu ne îmbolnăvim unii pe alţii. Rezistaţi!". În clipul video, un ofiţer de penitenciar a afirmat că datoria cetăţenilor este să stea în casă. "Noi trebuie să ne facem datoria. Datoria ta este să stai în casă, în felul acesta va fi bine şi pentru tine şi pentru noi", a declarat acesta. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Mihai Simionescu, imagine: Administrația Națională a Penitenciarelor, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Captură video / anp.gov.ro