VIDEO Mai rar așa ceva: Ce spune cemeia care il reprezinta pe Ludovic Orban, dupa ce s-a facut de ras la onorul militar

Reprezentanta lui Ludovic Orban în teritoriu, subprefectul cu atribuții de prefect al județului Brăila, Simona Drăghincescu, a făcut o dublă gafă în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a României. Ea s-a încurcat în timp ce saluta Garda de Onoare din cauza emoțiilor sau pentru că nu cunoaște protocolul aplicat în astfel de situații.

Însă, ceea ce a urmat depășește orice închipuire. Femeia a revenit cu explicații pe pagina sa de socializare și a explicat că militarii i-au spus ce trebuie să făcă cu numai două minute înainte de ceremonie.

Citește și: Sondaj. Mirel Palada anunță că pe PNL și PSD le desparte doar un procent

”Asta se întâmplă când pui civilii să facă, FĂRĂ exercițiu, ceva specific militar... după cum se vede, mi-a "ieșit" onorabila piruetă dar vă promit că unul viitor ceremonia va fi PERFECTĂ.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

PS: cred ca specialistul care mi a explicat cu 2 min inainte de ceremonie ce am de facut m-a supraestimat, sunt foarte inteligenta dar nu chiar atat de inteligentă încât să pricep asa ceva numai din 2 cuvinte, prima dată in viața mea.

Citește și: De la 1 ianuarie 2021, Laura Codruța Kovesi își intră în pâine! Șefa Parchetului European a dezvăluit cine va intra sub lupa ei

Dacă am greșit vă rog să mă iertați, n-o sa se mai întâmple.

PROMIT!”, este mesajul postat de Simona Drăghincescu.

Șefa județului Brăila a făcut două gafe în timpul ceremoniei. Prima dată, Simona Drăghincescu a făcut dreapta împrejur în fața Gărzii de Onoare și apoi s-a învârtit de două ori în loc înainte de a pleca din fața soldaților, scrie mediafax.ro.

Citește și: Sondaj. Mirel Palada anunță că pe PNL și PSD le desparte doar un procent

Ceremonia s-a desfășurat marți în centrul orașului Brăila, iar ulterior, Drăghincescu a postat un mesaj pe Facebook despre ziua de 1 Decembrie.

„Sărbătorim astăzi împreună Ziua Națională a României, cu recunoștință pentru sacrificiul și înțelepciunea înaintașilor noștri, care au făcut posibilă România Mare, dar și cu încredere și speranță în viitorul pe care noi, ca națiune, alegem să-l construim, în acord cu valorile democrației și libertății. Ca de fiecare dată, Ziua Marii Uniri este un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie națională. 1 Decembrie ne amintește, an de an, că această națiune are forța de a-și împlini marile idealuri, chiar în pofida celor mai potrivnice circumstanțe istorice”, scrie în mesajul Simonei Drăghincescu, subprefectul cu atribuții de prefect al județului Brăila.

Citește și: De la 1 ianuarie 2021, Laura Codruța Kovesi își intră în pâine! Șefa Parchetului European a dezvăluit cine va intra sub lupa ei

Simona Drăghincescu a fost numită subprefect al județului Brăila în luna iulie, de către Ludovic Orban, iar în luna august a primit atribuții de prefect, după retragerea persoanei care ocupa această funcție.