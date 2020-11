VIDEO Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, despre pacientii transferati din Piatra-Neamt: "Avem tot ce ne trebuie sa ii ingrijim. Am adus personalul de acasa"

Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a declarat ca dispune de toate cele necesare pentru a ingriji pacientii transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, in urma incendiului de pe sectia de ATI. In plus, sustine ca a chemat personal medical de acasa, dar si ca intentioneaza sa suplimenteze personalul cu 15 asistente, 15 infirmiere si doi doctori ATI de luni, 16 noiembrie.