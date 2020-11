VIDEO MApN - pregatit sa transporte, joi, 15 pacienti COVID, de la Bucuresti, la spitale din Moldova

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) este pregătit să transporte, joi, din Bucureşti, la spitale din regiunea Moldovei, 15 pacienţi infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, aflaţi în stare gravă. MApN transmite că, într-un prim zbor, o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, transportă, în regim de urgenţă, pe ruta Otopeni - Bacău - Iaşi, cinci pacienţi bolnavi de COVID 19. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Următoarele zboruri vor fi planificate în perioada imediat următoare. Transportul pacienţilor de la unităţile spitaliceşti către aeroport se realizează cu trei ambulanţe SMURD şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Misiunea se efectuează ca urmare a aprobării ministrului Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, la solicitarea secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, precizează reprezentanţii ministerului. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Echipa medicală este formată din specialişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi SMURD Bucureşti. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Mihai Simionescu, imagine: MApN, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Irina Giurgiu)