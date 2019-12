VIDEO Marcel Ciolacu a facut SCANDAL cu o ziarista: 'Nu ma faceti vinovat pentru lucrul acesta pentru ca nu va permit'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că este mândru că a participat la Revoluţia din 1989, precizând că nu a cerut statului român niciun ban pentru că este revoluţionar. ”Nu îmi faceţi o vină pentru că nu am murit sau pentru că nu am stat în casă de Revoluţie”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a fost întrebat, luni seară, despre certificatul său de revoluţionar şi a spus: ”Niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Eu în municipiul Buzău am participat la Revoluţie. Sunt membrul unui club, Club 22 Buzău, sunt, mi se pare, doar 52 de membri. Suntem cei care am apărat şi am acţionat în raza Palatului Comunal al municipiului, nu am fost niciodată contestat, nu am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereţi să îmi fie şi ruşine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnizaţie pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptăţit să las copilului meu să arate şi el la nepoţi că bunicul lor sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această ţară. Niciodată de când sunt în politică, niciodată eu nu am declarat că sunt revoluţionar, că ce fapte am făcut în acele zile”, a spus liderul PSD.

Citește și: Viorica Dăncilă lovita dur in ziua ei de nastere!

Ciolacu afirmă că nu a cerut niciun ban statului român pentru că a fost la Revoluţie și a fost vizibil deranjat de insistențele jurnalistei care a abordat subiectul.

“Nu sunt apărut în niciun decret. Nu îmi faceţi o vină pentru că nu am murit sau pentru că nu am stat în casă de Revoluţie. Sunt mândru că am fost la Revoluţie, nu am cerut niciun ban statului român pentru faptul că am fost la Revoluţie, dar nu mă faceţi vinovat pentru lucrul acesta pentru că nu vă permit”, a explicat preşedintele Marcel Ciolacu.

Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani va beneficia de plati mai ieftine?

Recorder a scris, luni, că liderul PSD are certificat de revoluţionar şi a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizaţie.

La începutul acestui an, Marcel Ciolacu a depus cerere pentru a obţine cel mai nou titlu introdus prin lege: cel de ”luptător cu rol determinant în victoria Revoluţiei Române”.

Citește și: Mișcare importantă făcută de ministrul Muncii: Am sesizat comisiile de disciplină

”Diferenţa dintre cele două titluri este că cel pe care l-a solicitat anul acesta vine la pachet cu o indemnizaţie lunară de 2.000 de lei. În anii ’90, Ciolacu a primit, în baza titlului de revoluţionar, şi un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Săpoca, pe care ulterior l-a vândut”, scrie Recorder.