VIDEO - Marcel Ciolacu: Am sunat la shaormerie și mi-am cerut scuze. Daca PSD Vaslui nu ia atitudine fața de cei doi deputați, atunci o sa iau eu

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara la Digi24, despre incidentul cu deputații PSD care au intrat fără mască de protecție într-o shaormerie și pe urmă au făcut și scandal, că a sunat managerul

„Intreg incidentul este nescuzabil. Am avut o discutie cu colegii mei in BPN. Am luat masura de a descentraliza decizia in partid. Sanctiunea este responsabiliatea organizatiei din care fac parte. E decizia locala pe cine pui pe liste. Daca organizatia locala nu o sa aiba atitudine, atunci o sa am eu. Am o opinia personala, azi am si sunat si am vorbit cu managera de acolo si mi-am cerut scuze in nume personal si pentru colegii mei, mi se pare de bun simt. Ce mi se pare mai grav, nu am vazut nici la premier, sa iasa sa isi ceara scuze, a gresit e omeneste, a persevera e prostie”, a declarat Ciolacu.

În legătură cu cei doi deputați, Ciolacu a sugerat că nu se vor mai afla pe listele PSD pentru viitorul Parlament. Liderul interimar PSD a zis că Adrian Solomon și Irinel Stativă vor avea după ce se termină mandatul ”mai mult timp de reflectie” legat de ceea ce au facut.

