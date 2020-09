VIDEO Marcel Ciolacu anunța obiectivele pentru parlamentare: 'Ne-am pus in plan sa fim primii. USR și PNL nu o sa mai fie aliați'

Marcel Ciolacu este de părere că PSD poate fi declarat câștigător al localelor, pentru că a obținut cele mai multe consilii județene, 20, precum și cei mai mulți primari, peste 1.500. Liderul PSD a declarat, luni seara, la România TV, că planul partidului pentru parlamentarele din decembrie este de a fi prima forță politică a țării.

”Nu este o surpriză rezultatul de la locale. Noi, în interiorul partidului, ne aşteptam la mai multe. Dacă anumiţi colegi ar fi înţeles că trebuie facă o schimbare, am fi avut mai multe Consilii Judeţene. Dacă înţelegem nevoile oamenilor, eu cred că, vizazi de alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, cel puţin de când am preluat conducerea, am intrat pe drumul corect. O mărire de 10 procente.

PNL a obţinut 34% şi noi avem în jur de 31%. Este al treilea scor în istoria PSD cu trei în faţă la alegerile locale. A mai fost unul de 33% şi ultimul din 2016 cu 37%. Dacă vrem să fim corecţi, ne raportăm la traseul pe care l-a avut partidul în aceste ultime alegeri.

Avem cel mai mare număr de Consilii Judeţene, avem cel mai mare număr de aleşi - primari şi aleşi locali. Sunt premisele că va fi o bătălie destul de interesantă la alegerile generale. În acest moment, partidul are baza necesară de a se lupta pentru primul loc la alegerile parlamentare.

Ne-am pus în plan să fim primii la alegerile parlamentare. USR și PNL nu o să mai fie aliați, cum au fost la locale. Ce nu înțeleg este obsesia președintelui de a recunoaște o necesitate democratică. Trebuie să existe putere și opoziție. Este nevoit mereu să mintă ca să acopere furăciunile PNL. Apoi, își schimbă limbajul, dar eu nu știu cât de credibil poate să fie cu acest dublu limbaj.”, a declarat Marcel Ciolacu.