VIDEO Marcel Ciolacu, de Ziua Justitiei: 'Ne-am invatat lectia. PSD are toleranta zero la coruptie'

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susţine că PSD „are toleranţă zero la corupţie” însă reclamă faptul că nu a observat în discursul public, cu ocazia Zilei Justiţiei, faptul că „trebuie şi toleranţă zero la drepturile oamenilor, drepturile fundamentale ale oamenilor”.

„Am pierdut bătălia mediatică. În loc să vorbim de câte lucruri bune am făcut, a trebuit să venim şi să vorbim de legile justiţiei, mai ales persoanele care au fost purtătoare de acest mesaj nu au fost cele mai îndreptăţite de a face acest lucru. Ne-am învăţat lecţia, nu vom mai face aceeaşi greşeală. Azi e Ziua Justiţiei, am văzut că toată lumea spune ”toleranţă zero la corupţie”. Categoric şi Partidul Social Democrat are toleranţă zero la corupţie. Dar nu am văzut în discursul public că trebuie şi toleranţă zero la drepturile oamenilor, drepturile fundamentale ale oamenilor. Nu poţi... ai toleranţă zero la corupţie dar ai şi toleranţă zero la drepturile fundamentale ale oamenilor” a afirmat Marcel Ciolacu duminică seară, într-o emisiune la Antena 3.

Acesta a fost corectat de către moderatorul emisiunii, care a completat, spunându-i că este vorba despre toleranţă zero la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.

„Vorbim de supremaţia legii, dar nu vorbim de independenţa judecătorilor şi a procurorilor. Nu putem iarăşi face lucrurile cu jumătăţi de măsură. (...) Dacă revenim iarăşi la aceeaşi meteahnă, vom plăti cu toţii mult mai scump. Cine fură, cine a încălcat legea, trebuie să fie judecat, categoric, dar drepturile fiecărei persoane trebuiesc respectate” a adăugat liderul interimar al PSD.

Curtea Constituţională a motivat, miercuri, decizia prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate a Avocatului Poporului privind măsurile de izolare sau carantinare pentru persoanele care vin din zone roşii ale pandemiei de coronavirus, măsuri instituite prin ordin al ministrului Sănătăţii. CCR arată, în decizie, că astfel de acţiuni nu pot fi luate printr-un ordin al ministrului Sănătăţii deoarece ar fi încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale, ceea ce este prevăzut şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Simpla menţionare a unei măsuri privative de libertate, aşa cum este internarea obligatorie pentru prevenirea răspândirii unor boli transmisibile, nu poate fi considerată ca fiind suficientă pentru a întruni condiţia legalităţii, iar internarea obligatorie reprezintă ultima opţiune la care autorităţile pot recurge pentru a realiza obiectivul de prevenire a răspândirii unei boli transmisibile, argumentează judecătorii constituţionali. A existat şi o opinie separată, cea a Siminei Tănăsescu.