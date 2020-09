VIDEO - Marcel Ciolacu, despre cele 6 primarii pierdute de PSD in București: 'Așa e in politica, exista o alternanța'

Din cele 7 primării câștigate de candidații PSD în Capitală în 2016 (șase primari de sectoare plus primarul general), PSD a mai păstrat la alegerile locale din 2020 un singur primar, edilul din sectorul 4. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că greșelile PSD au început din 2017.

Reporter: - Cum a pierdut PSD primăriile din București?

Marcel Ciolacu: - Asa este in politica, există o alternanță.

Reporter: - Ca presedinte aveti sa va reprosati ceva?

Marcel Ciolacu: - Fiecare avem sa ne reprosam. Dar consider ca drumul corect este de reconstructie si modernizare a partidului. Mi-as fi dorit sa am mai mult timp (...) Sunt foarte mandru de dna Fira pentru aceasta decizie de a merge singura pe picioarele ei si sa-si asume riscul de a se lupta cu toata lumea

Reporter: - PSD a facut vreo greseala?

Marcel Ciolacu: - PSD a facut greseli acum 3 ani, cand l-a schimbat pe Sorin Grindeanu din prim-ministru, de atunci au inceput greselile in cascada in PSD. Ce va pot promite este ca nu vom mai face asemenea greseli in PSD.