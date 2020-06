VIDEO Marcel Ciolacu, despre propunerile PNL pentru Avocatul Poporului: 'Simpatice amandoua! Eu nu aș vota-o nici pe una, nici pe alta'

PNL vrea demiterea lui Renate Weber din poziția de Avocat al Poporului, deranjat că a atacat la CCR impozitarea pensiilor speciale. Rareș Bogdan a propus-o pe Ana Birchall pentru poziția care ar putea rămâne vacantă, dar și pe Cristian Diaconescu, ambii fiind trecuți prin PSD, foști miniștri ai justiției.

Marcel Ciolacu a anunțat, marți seara, la TVR 1, că nu este de acord cu schimbarea lui Renate Weber și crede că cei doi candidați de PNL nu sunt pregătiți pentru această funcție.

”Eu nu sunt de acord că Avocatul Poporului, nu vorbim de o persoană... Eu nu am dreptul să comentez ceea ce face Avocatul Poporului. Pe timpul lui Stalin începeai cu niște minciuni: că nu are voie să atace, că are pensie, că are robinete de aur...

Cristi Diaconescu a și candidat pentru șefia partidului...

Propunerile PNL sunt aberații. Noi avem Avocat al Poporului. Simpatice amândouă propunerile. Eu nu aș vota-o nici pe una, nici pe alta. Nu cred că sunt pregătiți.”, a precizat Marcel Ciolacu.

