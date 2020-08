VIDEO Marcel Ciolacu e sigur ca Guvernul Orban devine istorie: 'Motiunea va trece cu peste 250 de voturi'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că moţiunea de cenzură pe care PSD o va depune în Parlament împotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi.

”Moţiunea de cenzură va trece. Este alb şi negru, nu mai este gri. Dacă aţi fi fost în Parlament astăzi, toţi liderii politici, inclusiv PMP-ul, liderul PMP-ului, care e la guvernare cu PNL, a zis că se vede de pe Marte cât de prost este gestionată pandemia. Moţiunea va trece cu peste 250 de voturi”, a declarat Ciolacu, la Antena 3, miercuri seara.

Ciolacu a fost completat de Paul Stănescu, acesta adăugând că PSD are discuţii cu toţi liderii politici.

”Avem discuţii cu toate partidele politice, cu toţi liderii. Noi suntem convinşi că moţiunea va trece”, a precizat Stănescu.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a arătat că foarte mulţi români sunt nemulţumiţi de modul de gestionare a pendemiei de către actualul Executiv.

”Foarte mulţi cetăţeni sunt nemulţumiţi cum a dus guvernul ţara prin pademie. Suntem singura ţară care nu am testat, nu am izolat, nu am tratat, am făcut totul pompieristic. Suntem singurii care nu avem clarificată procedura de începere a anului şcolar şi îi punem pe copii şi pe profesori în pericol şi suntem singura ţară din Europa care nu are un program naţional pentru a stimula donatorii de plasmă”, a declarat Gabriela Firea.

PSD a anunţat că va depune, în 17 august, moţiune de cenzură.