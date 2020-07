VIDEO - Marcel Ciolacu garanteaza ca legea carantinei nu va incalca principiul bicameralismului

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, după CEX PSD, că în Senat nu se vor aduce legii carantinei modificări de așa natură astfel încât să riscă să pice la un control CCR.

„Nu vom aduce texte noi in lege, modificam articole aflate in vigoare. Nu vor exista in lege introduse articole noi. Nu vor fi modificari fundamentale. Am avut discutia asta cu dl Cazanciuc si dl Corlatean”, a declarat Marcel Ciolacu.

În discuțiile din CEX, juriștii PSD au apreciat că trebuie avut grijă pentru că dacă în Senat se aduc modificări radicale față de proiectul adoptat de Camera Deputaților, ar putea să iasă o lege care riscă să pice la CCR dacă încalcă principiul bicameralismului.

