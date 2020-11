VIDEO - Marcel Ciolacu: Gurile rele spun ca 90% din maștile aflate in depozitele Unifarm sunt neconforme

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la B1TV, că stocurile de echipamente medicale blocate în depozitele UNIFARM ar conține măști de protecție neconforme.

„Unifarm e plin de masti si ei n-au masti pentru persoanele vulnerabile? (...) Gurile rele...exista informatii ca 90% din ele sunt neconforme, cumparate de statul roman”, a declarat Marcel Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, în octombrie, la Cotroceni, că stocurile de echipamente blocate în depozitele Unifarm vor fi folosite in viitorul apropiat. „Cu siguranta acele ventilatoare, masti, trebuie puse in circulatie si folosite unde e nevoie de ele si sunt convins ca asta se va intampla in viitorul apropiat”, a declarat Klaus Iohannis.

Pe 7 octombrie, Antena 3 a difuzat, cu titlu de anchetă, informația potrivit căreia în depozitele Unifarm se află blocate cantități uriașe de materiale ce ar putea fi folosite în lupta cu epidemia de coronavirus. Potrivit sursei citate, în posesia Unifarm s-ar afla aproape 25 de milioane de măști de protecție, peste 3 milioane de combinezoane, circa 6.000 de doze de Plaquenil, mii de kit-uri de testare COVID-19 și peste 200 de ventilatoare. În materialul Antena 3, un martor cu identitate protejată acuză ministerul Sănătății că știe de existența acestor stocuri și totuși „din cauza unor interese obscure” face noi achiziții.